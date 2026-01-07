«Не допущу, чтобы у кого-то в команде опустились руки». Каблуков — о приглашении в «Шанхай»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков начал сезон без контракта и до последнего тренировался в «Арктике», ожидая предложения. В итоге форвард, выступающий в лиге с его первого сезона, 29 декабря подписал соглашение с «Шанхай Дрэгонс» — командой, которая борется за плей-офф, но пока остается за его пределами.
В интервью «СЭ» Каблуков рассказал, почему отказался от первого предложения китайского клуба, как работает в команде, где многие не готовы сражаться за попадание в восьмерку, и почему не боится возможного «последнего года» в карьере.
— Скажите честно: вы ждали, что вас позовут в какой-либо клуб? Вы все это время тренировались в «Арктике» в ожидании реального контракта?
— Да, ждал до последнего и тренировался по максимуму.
— Я знаю, что у Антона Бурдасова был дедлайн в декабре, еще до приглашения в «Ладу». А у вас был какой-то дедлайн?
— Нет. Честно, мы с вами разговаривали, да и до этого многие журналисты звонили. Всем говорил: буду работать, готовиться и ждать.
— Вы отклонили первое предложение «драконов» в начале сезона. Что изменилось?
— Не знаю. Честно, не знаю. Наверное, желание играть. Плюс я еще в декабре пообещал руководителям: если от них будет предложение — соглашусь.
— Вы приехали в команду, которая с трудом борется за плей-офф и вряд ли туда попадет. Тем не менее насколько сильно ощущается, что у всех уже опустились руки?
— Нет такого. Нет, и я не допущу этого в команде.
— Но вы не очень хорошо знаете английский. Это проблема?
— У меня нет проблем ни с тренерским штабом, ни с командой с точки зрения знания языка. Вообще никаких.
— Главная проблема в том, что многие хоккеисты уже знают, что их дни в клубе сочтены. Как с этим работать?
— Над этим нужно работать. Всегда над всем нужно работать. Любой хоккеист, доигравший до такого возраста, понимает: это его работа, и он должен ее выполнять, чтобы продолжать карьеру и оставаться в команде.
— Это ваш последний год в качестве игрока?
— Нет.
— Мы видим, что даже хоккеистов за 30 уже гораздо реже зовут в клубы — пример Кагарлицкого наиболее яркий. Вы не думаете, что в вашем возрасте предложений может не быть вообще?
— Посмотрим. Время покажет. Я буду работать, выполнять все, что требуется, всегда буду готов. А дальше — вопрос к тренерскому штабу и руководству. Если понадобится такой игрок, как я, всегда буду готов.
— Представляете: с апреля у вас снова начнутся тренировки, где вы сами себя заставляете.
— В том-то и дело: я себя не заставляю. Я кайфую от этого. Кайфую от тренировок, от того, что нахожусь в хорошей форме. Это уже привычка, она в крови. Мне без этого тяжело жить.
— Я видел, что в «Арктике» вы помогаете многим ребятам с упражнениями, контролируете их. Для вас важно им помогать?
— Я никого не заставляю, не зову. Ребята сами приходят, просятся, а я не могу отказать. И нет смысла отказывать! Мне это интересно: когда мы крутим тяжелый велосипед или делаем другие упражнения, я иногда на их уровне, иногда они лучше — приходится догонять, а в чем-то и я сильнее, например в выносливости. Этот баланс, соревновательная среда, меня еще больше подстегивает.
— Вы вернулись в город, где выступали немалое количество лет. Санкт-Петербург сильно изменился?
— Нет, только арена новая. Хорошая, мне очень нравится!
Алексей Шевченко