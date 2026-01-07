Ричмонд
«Шанхай Дрэгонс» нанес «Амуру» третье поражение подряд

«Шанхай Дрэгонс» дома обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Счет во втором периоде открыл защитник хозяев Александр Брынцев. В концовке преимущество «Шанхая» в пустые ворота удвоил Ник Меркли.

Голкипер хозяев Андрей Кареев отыграл на ноль, отразив 30 бросков по своим воротам.

«Шанхай Дрэгонс» (43 очка) после 42 матчей остается на девятом месте в Западной конференции КХЛ. «Амур» (39 очков) потерпел третье поражение подряд и после 43 игр идет восьмым на «Востоке».

В следующем матче «драконы» 9 января на выезде сыграют с ЦСКА. Хабаровчане в этот же день в гостях встретятся с «Трактором».

Шанхай Дрэгонс
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 8011 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Александр Андриевский
Вратари
Андрей Кареев
Дамир Шаймарданов
(00:00-58:41)
Дамир Шаймарданов
(c 59:17)
1-й период
02:52
Командный штраф
05:30
Егор Воронков
08:10
Илья Каблуков
13:57
Евгений Свечников
16:07
Райли Саттер
19:29
Игнат Коротких
2-й период
21:48
Андрей Кареев
27:23
Александр Брынцев
(Нэйт Сукезе, Илья Каблуков)
30:49
Евгений Свечников
33:59
Дойл Сомерби
39:15
Владислав Валенцов
3-й период
45:26
Командный штраф
54:43
Командный штраф
55:16
Спенсер Фу
59:17
Ник Меркли
(Нэйт Сукезе, Райли Саттер)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Амур
Штрафное время
12
14
Игра в большинстве
7
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит