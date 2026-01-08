Ричмонд
1-й период
Нефтехимик
0
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

«Ак Барс» и СКА не договорились об обмене Яшкина на Хайруллина. Переход форварда казанцев затрудняет его зарплата — 95 млн рублей в год («Советский спорт»)

По информации «Советского спорта», «Ак Барс» вел переговоры со СКА об обмене Дмитрия Яшкина на форварда Марата Хайруллина, но стороны не пришли к соглашению.

Источник: Спортс"

32-летний нападающий пропустил три последних матча казанского клуба: сначала из-за опоздания на командное собрание, затем по решению тренерского штаба.

Сообщается, что в «Ак Барсе» допускают вариант расставания с форвардом, но реализовать обмен практически невозможно из-за высокой зарплаты игрока (95 млн рублей в год).

Расторжение контракта также нецелесообразно из-за большой компенсации.

Контракт Яшкина заканчивается 31 мая 2026 года. В текущем сезоне FONBET КХЛ он провел 39 матчей и набрал 24 (15+9) очка при полезности «плюс 12».