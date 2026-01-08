«Ак Барс» и СКА не договорились об обмене Яшкина на Хайруллина. Переход форварда казанцев затрудняет его зарплата — 95 млн рублей в год («Советский спорт»)

32-летний нападающий пропустил три последних матча казанского клуба: сначала из-за опоздания на командное собрание, затем по решению тренерского штаба.
Сообщается, что в «Ак Барсе» допускают вариант расставания с форвардом, но реализовать обмен практически невозможно из-за высокой зарплаты игрока (95 млн рублей в год).
Расторжение контракта также нецелесообразно из-за большой компенсации.
Контракт Яшкина заканчивается 31 мая 2026 года. В текущем сезоне FONBET КХЛ он провел 39 матчей и набрал 24 (15+9) очка при полезности «плюс 12».