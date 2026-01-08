Гол Радулова в овертайме принес «Локомотиву» победу над «Сибирью»

Клуб из Ярославля одержал победу в овертайме, решающий гол на первой минуте дополнительного времени забил Александр Радулов.
В основное время в составе «Локомотива» дубль оформил Мартин Гернат.
«Локомотив» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции КХЛ, «Сибирь» идет 9-й на Востоке.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Боб Хартли
Вратари
Михаил Бердин
Алексей Мельничук
1-й период
12:33
Михаил Бердин
2-й период
32:06
Мартин Гернат
(Вадим Дудоров, Байрон Фрэз)
35:26
Рушан Рафиков
3-й период
43:13
Георгий Иванов
44:31
Тэйлор Бек
(Чэйз Приски)
51:16
Александр Першаков
53:14
Мартин Гернат
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
53:29
Максим Сушко
(Чэйз Приски, Сергей Широков)
57:52
Командный штраф
Овертайм
60:34
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Максим Шалунов)
Статистика
Сибирь
Локомотив
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит