«Металлург» обыграл «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 68 очками в 42 матчах. «Авангард» идет на 2-м месте, на счету команды 59 очков после 42 игр. В следующем матче «Металлург» примет петербургский СКА 10 января, «Авангард» 13 января сыграет на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».