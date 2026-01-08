«Металлург» обыграл «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон (12-я минута) и Даниил Вовченко (55). У проигравших отличился Майкл Маклауд (27).
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 68 очками в 42 матчах. «Авангард» идет на 2-м месте, на счету команды 59 очков после 42 игр. В следующем матче «Металлург» примет петербургский СКА 10 января, «Авангард» 13 января сыграет на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Александр Смолин
Никита Серебряков
(00:00-57:09)
1-й период
09:54
Артем Блажиевский
11:28
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
18:55
Руслан Исхаков
2-й период
23:19
Александр Петунин
26:19
Александр Смолин
26:37
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
37:08
Владимир Ткачев
3-й период
42:26
Джованни Фьоре
45:50
Максим Лажуа
50:47
Никита Серебряков
54:36
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит