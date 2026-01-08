Ричмонд
1-й период
Ак Барс
0
:
Барыс
0
П1
1.52
X
5.30
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Динамо Мн
0
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
П1
2.00
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
П1
1.77
X
4.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
П1
2.72
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
П1
2.41
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
П1
2.56
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
П1
2.28
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
09.01
Виннипег
:
Эдмонтон
П1
2.49
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
09.01
Нэшвилл
:
Айлендерс
П1
2.37
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
09.01
Колорадо
:
Оттава
П1
1.62
X
4.80
П2
4.58
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2

«Металлург» обыграл «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 8 января. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон (12-я минута) и Даниил Вовченко (55). У проигравших отличился Майкл Маклауд (27).

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 68 очками в 42 матчах. «Авангард» идет на 2-м месте, на счету команды 59 очков после 42 игр. В следующем матче «Металлург» примет петербургский СКА 10 января, «Авангард» 13 января сыграет на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».

Металлург Мг
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Александр Смолин
Никита Серебряков
(00:00-57:09)
1-й период
09:54
Артем Блажиевский
11:28
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
18:55
Руслан Исхаков
2-й период
23:19
Александр Петунин
26:19
Александр Смолин
26:37
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
37:08
Владимир Ткачев
3-й период
42:26
Джованни Фьоре
45:50
Максим Лажуа
50:47
Никита Серебряков
54:36
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит