Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
2
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.10
П2
95.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.30
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.96
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
09.01
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
09.01
Нэшвилл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
09.01
Колорадо
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.48
Хоккей. НХЛ
09.01
Вегас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
09.01
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2

Кузнецов рассказал о дебютном матче за «Салават Юлаев»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов заявил, что в дебютной игре за уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» ставил задачу ничего не испортить, влиться в коллектив и сыграть на команду.

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Салават Юлаев» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1. Кузнецов стал автором голевой передачи, совершив результативное действие в дебютной игре за клуб. В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

«Выиграли — это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры. Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четверку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное», — приводятся слова Кузнецова на сайте «Салавата Юлаева».

Также Кузнецов отметил, что быстро адаптировался в Уфе. «Все хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив. В принципе, я играл еще здесь в тот год, когда открывалась арена (2007 год — прим. ред.). Запомнилось, как здесь по-особенному болеют, всегда полный стадион. Спасибо болельщикам, что они не просто приходят, а поддерживают. Это чувствуется и придает энергии. Хочется пожелать им, чтобы они были терпеливее, когда игра иногда не идет. Мы чувствуем это и тоже переживаем, когда игра идет не очень», — добавил 33-летний нападающий.

В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.