В ХК «Авангард» рассказали о состоянии травмированного нападающего Волкова

Генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Сопин в интервью пресс-службе «красно-чёрных» прокомментировал состояние травмированного форварда Александра Волкова.

Источник: Metaratings.ru

6 января 28-летний нападающий «ястребов» Волков получил повреждение в матче регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 с «Ак Барсом» (2:1) и не сумел продолжить встречу. По словам главного тренера «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции от 8 января, предположительное время реабилитации игрока составит примерно три месяца.

В составе омичей Волков выступает с июня 2025 года, перейдя из минского «Динамо». В сезоне-2025/2026 форвард сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата, набрав 18 очков по системе «гол+пас» (9+9).

