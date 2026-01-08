В ХК «Авангард» рассказали о состоянии травмированного нападающего Волкова

6 января 28-летний нападающий «ястребов» Волков получил повреждение в матче регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 с «Ак Барсом» (2:1) и не сумел продолжить встречу. По словам главного тренера «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции от 8 января, предположительное время реабилитации игрока составит примерно три месяца.
В составе омичей Волков выступает с июня 2025 года, перейдя из минского «Динамо». В сезоне-2025/2026 форвард сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата, набрав 18 очков по системе «гол+пас» (9+9).
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.Читать дальше