«Северсталь» нанесла минскому «Динамо» третье поражение подряд

По 2 очка у хозяев набрали Александр Скоренов (1+1), Николай Чебыкин (1+1) и Томас Грегуар (0+2). Еще по одной шайбе забросили Адам Лишка и Давид Думбадзе.
У гостей дубль оформил Вадим Мороз. Один гол в активе Сергея Кузнецова.
«Северсталь» (59 очков) после 44 матчей сохраняет второе место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (57 очков) потерпело третье поражение подряд и идет третьим на «Западе» после 42 игр.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
Василий Демченко
(00:00-59:35)
1-й период
12:23
Тай Смит
14:42
Николас Мелош
16:48
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Николай Чебыкин)
2-й период
26:56
Илья Рейнгардт
30:00
Вадим Мороз
(Василий Демченко, Тай Смит)
30:53
Николай Чебыкин
(Томас Грегуар, Александр Скоренов)
34:59
Вадим Мороз
(Николай Салыго, Илья Усов)
38:23
Руслан Абросимов
38:47
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Сэм Энас)
3-й период
42:45
Адам Лишка
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
47:53
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Янни Калдис)
49:51
Данил Аймурзин
49:51
Илья Усов
57:16
Вадим Мороз
Статистика
Северсталь
Динамо Мн
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит