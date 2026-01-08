Ричмонд
Хоккей. НХЛ
09.01
Бостон
:
Калгари
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
09.01
Детройт
:
Ванкувер
П1
2.07
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
09.01
Каролина
:
Анахайм
П1
1.73
X
4.70
П2
3.99
Хоккей. НХЛ
09.01
Монреаль
:
Флорида
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
09.01
Питтсбург
:
Нью-Джерси
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
09.01
Рейнджерс
:
Баффало
П1
2.63
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
09.01
Филадельфия
:
Торонто
П1
2.31
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
09.01
Виннипег
:
Эдмонтон
П1
2.52
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
09.01
Нэшвилл
:
Айлендерс
П1
2.39
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
09.01
Колорадо
:
Оттава
П1
1.63
X
4.70
П2
4.54
Хоккей. НХЛ
09.01
Вегас
:
Коламбус
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
09.01
Сиэтл
:
Миннесота
П1
3.06
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2

«Северсталь» нанесла минскому «Динамо» третье поражение подряд

«Северсталь» дома переиграла минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

Источник: КХЛ

По 2 очка у хозяев набрали Александр Скоренов (1+1), Николай Чебыкин (1+1) и Томас Грегуар (0+2). Еще по одной шайбе забросили Адам Лишка и Давид Думбадзе.

У гостей дубль оформил Вадим Мороз. Один гол в активе Сергея Кузнецова.

«Северсталь» (59 очков) после 44 матчей сохраняет второе место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (57 очков) потерпело третье поражение подряд и идет третьим на «Западе» после 42 игр.

Северсталь
4:3
1:0, 1:3, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
Василий Демченко
(00:00-59:35)
1-й период
12:23
Тай Смит
14:42
Николас Мелош
16:48
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Николай Чебыкин)
2-й период
26:56
Илья Рейнгардт
30:00
Вадим Мороз
(Василий Демченко, Тай Смит)
30:53
Николай Чебыкин
(Томас Грегуар, Александр Скоренов)
34:59
Вадим Мороз
(Николай Салыго, Илья Усов)
38:23
Руслан Абросимов
38:47
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Сэм Энас)
3-й период
42:45
Адам Лишка
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
47:53
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Янни Калдис)
49:51
Данил Аймурзин
49:51
Илья Усов
57:16
Вадим Мороз
Статистика
Северсталь
Динамо Мн
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
