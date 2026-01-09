Хоккейная «Сибирь» уступила «Локомотиву» в овертайме

«Хороший соперник, на котором приятно проявить себя, об этом мы сказали ребятам. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде у команды было желание выиграть. Есть определённые недочёты, которые мы потом разберём, посмотрим. Молодцы. Отдельно хочется отметить Михаила Бердина, он неплохо сегодня отыграл, что очень радует», — прокомментировал результаты игры и.о. главного тренера Ярослав Люзенков.