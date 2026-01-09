Ричмонд
Хоккейная «Сибирь» уступила «Локомотиву» в овертайме

В заключительном матче домашней серии 8 января новосибирская «Сибирь» уступила ярославскому «Локомотиву» в овертайме — 3:2.

Источник: Сиб.фм

Несмотря на то, что гости дважды вели в счёте, хозяевам каждый раз удавалось быстро отыграться. Равная борьба, в которой никто из соперников не желал уступать, привела игру в овертайм. Шайбы Тэйлора Бека и Максима Сушко подарили сибирякам эту возможность, однако в дополнительное время удача была на стороне ярославцев.

«Хороший соперник, на котором приятно проявить себя, об этом мы сказали ребятам. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде у команды было желание выиграть. Есть определённые недочёты, которые мы потом разберём, посмотрим. Молодцы. Отдельно хочется отметить Михаила Бердина, он неплохо сегодня отыграл, что очень радует», — прокомментировал результаты игры и.о. главного тренера Ярослав Люзенков.

Следующую игру «Сибирь» проведёт уже на выезде 11 января. Соперником новосибирской команды станет челябинский «Трактор».

Напомним, что в ранее «Сибирь» одержала убедительную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счётом 5:2.

Сибирь
2:3
0:0, 0:1, 2:1
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11587 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Боб Хартли
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-60:34)
Алексей Мельничук
(00:00-60:34)
1-й период
12:33
Михаил Бердин
2-й период
32:06
Мартин Гернат
(Вадим Дудоров, Байрон Фрэз)
35:26
Рушан Рафиков
3-й период
43:13
Георгий Иванов
44:31
Тэйлор Бек
(Чэйз Приски)
51:16
Александр Першаков
53:14
Мартин Гернат
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
53:29
Максим Сушко
(Чэйз Приски, Сергей Широков)
57:52
Командный штраф
Овертайм
60:34
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Максим Шалунов)
Статистика
Сибирь
Локомотив
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит