Хоккейная «Сибирь» уступила «Локомотиву» в овертайме

Несмотря на то, что гости дважды вели в счёте, хозяевам каждый раз удавалось быстро отыграться. Равная борьба, в которой никто из соперников не желал уступать, привела игру в овертайм. Шайбы Тэйлора Бека и Максима Сушко подарили сибирякам эту возможность, однако в дополнительное время удача была на стороне ярославцев.
«Хороший соперник, на котором приятно проявить себя, об этом мы сказали ребятам. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде у команды было желание выиграть. Есть определённые недочёты, которые мы потом разберём, посмотрим. Молодцы. Отдельно хочется отметить Михаила Бердина, он неплохо сегодня отыграл, что очень радует», — прокомментировал результаты игры и.о. главного тренера Ярослав Люзенков.
Следующую игру «Сибирь» проведёт уже на выезде 11 января. Соперником новосибирской команды станет челябинский «Трактор».
Напомним, что в ранее «Сибирь» одержала убедительную победу над «Адмиралом» из Владивостока со счётом 5:2.
Ярослав Люзенков
Боб Хартли
Михаил Бердин
(00:00-60:34)
Алексей Мельничук
(00:00-60:34)
12:33
Михаил Бердин
32:06
Мартин Гернат
(Вадим Дудоров, Байрон Фрэз)
35:26
Рушан Рафиков
43:13
Георгий Иванов
44:31
Тэйлор Бек
(Чэйз Приски)
51:16
Александр Першаков
53:14
Мартин Гернат
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
53:29
Максим Сушко
(Чэйз Приски, Сергей Широков)
57:52
Командный штраф
60:34
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Максим Шалунов)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит