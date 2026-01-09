«Год страшного сна. Я хотел и мог остаться в НХЛ». Свечников — о периоде после возвращения в Россию

Свечников выступал в НХЛ за «Детройт», «Виннипег» и «Сан-Хосе». В сезоне-2023/24 форвард играл за «Ак Барс», где в 33 матчах набрал 14 (9+5) очков, а через год перешел в «Торпедо».
— Когда вы возвращались в Россию, говорили, что сбились с ритма и потеряли какой-то стержень. Сейчас, спустя несколько лет, можно сказать, что вы себя нашли?
— Про Казань — ни слова.
— Не про Казань, а в целом про период возвращения.
— Я не скажу, что сбился. Последние годы в Америке были одними из лучших в моей карьере. Я просто принял решение вернуться и играть в России. Думал, что будет одно, а получилось иначе.
— В какой момент вы приняли решение возвращаться?
— В то межсезонье, когда летом подписывал контракт в КХЛ. Тогда и принимал решение. Потом был год страшного сна. В Нижнем Новгороде уже стало легче, веселее играть. Сейчас хочу просто помочь команде попасть в плей-офф и получать удовольствие от хоккея.
— В 2023 году вы ведь могли остаться в Америке?
— Конечно, мог. И хотел. Но принял такое решение. Сейчас назад уже нет смысла смотреть. Прошлое не изменить. Смотрю вперед, — приводит слова Свечникова «Советский спорт».