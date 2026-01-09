Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
3.99
X
4.40
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
0
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
5.32
X
4.20
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
10.01
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
10.01
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

«Год страшного сна. Я хотел и мог остаться в НХЛ». Свечников — о периоде после возвращения в Россию

Нападающий «Амура» Евгений Свечников рассказал, что переживал после возвращения в Россию.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Свечников выступал в НХЛ за «Детройт», «Виннипег» и «Сан-Хосе». В сезоне-2023/24 форвард играл за «Ак Барс», где в 33 матчах набрал 14 (9+5) очков, а через год перешел в «Торпедо».

— Когда вы возвращались в Россию, говорили, что сбились с ритма и потеряли какой-то стержень. Сейчас, спустя несколько лет, можно сказать, что вы себя нашли?

— Про Казань — ни слова.

— Не про Казань, а в целом про период возвращения.

— Я не скажу, что сбился. Последние годы в Америке были одними из лучших в моей карьере. Я просто принял решение вернуться и играть в России. Думал, что будет одно, а получилось иначе.

— В какой момент вы приняли решение возвращаться?

— В то межсезонье, когда летом подписывал контракт в КХЛ. Тогда и принимал решение. Потом был год страшного сна. В Нижнем Новгороде уже стало легче, веселее играть. Сейчас хочу просто помочь команде попасть в плей-офф и получать удовольствие от хоккея.

— В 2023 году вы ведь могли остаться в Америке?

— Конечно, мог. И хотел. Но принял такое решение. Сейчас назад уже нет смысла смотреть. Прошлое не изменить. Смотрю вперед, — приводит слова Свечникова «Советский спорт».