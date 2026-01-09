Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джош Ливо (10-я и 26-я минуты), по одной шайбе забросили Михаил Григоренко (49) и Андрей Светлаков (49). У гостей отличились Алекс Броадхёрст (16) и Александр Филатьев (55).
«Трактор» набрал 46 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший четвертое поражение подряд «Амур» с 39 баллами располагается на восьмой позиции. В следующем матче челябинская команда 11 января примет новосибирскую «Сибирь», а хабаровчане 15 января дома встретятся с казанским «Ак Барсом».
Евгений Корешков
Александр Андриевский
Савелий Шерстнев
Максим Дорожко
(00:00-35:53)
Максим Дорожко
(35:55-57:49)
Максим Дорожко
(58:02-58:11)
Максим Дорожко
(59:05-59:19)
09:55
Джош Ливо
(Андрей Прибыльский, Михаил Григоренко)
15:31
Алекс Бродхерст
(Алексей Соловьев, Артем Шварев)
20:32
Григорий Дронов
25:23
Джош Ливо
35:55
Василий Глотов
43:42
Джош Ливо
47:52
Ярослав Дыбленко
48:09
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
48:39
Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
54:10
Александр Филатьев
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
