Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джош Ливо (10-я и 26-я минуты), по одной шайбе забросили Михаил Григоренко (49) и Андрей Светлаков (49). У гостей отличились Алекс Броадхёрст (16) и Александр Филатьев (55).