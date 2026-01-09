Ричмонд
Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джош Ливо (10-я и 26-я минуты), по одной шайбе забросили Михаил Григоренко (49) и Андрей Светлаков (49). У гостей отличились Алекс Броадхёрст (16) и Александр Филатьев (55).

«Трактор» набрал 46 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший четвертое поражение подряд «Амур» с 39 баллами располагается на восьмой позиции. В следующем матче челябинская команда 11 января примет новосибирскую «Сибирь», а хабаровчане 15 января дома встретятся с казанским «Ак Барсом».

Трактор
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Александр Андриевский
Вратари
Савелий Шерстнев
Максим Дорожко
(00:00-35:53)
Максим Дорожко
(35:55-57:49)
Максим Дорожко
(58:02-58:11)
Максим Дорожко
(59:05-59:19)
1-й период
09:55
Джош Ливо
(Андрей Прибыльский, Михаил Григоренко)
15:31
Алекс Бродхерст
(Алексей Соловьев, Артем Шварев)
2-й период
20:32
Григорий Дронов
25:23
Джош Ливо
35:55
Василий Глотов
3-й период
43:42
Джош Ливо
47:52
Ярослав Дыбленко
48:09
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
48:39
Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
54:10
Александр Филатьев
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец)
Статистика
Трактор
Амур
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит