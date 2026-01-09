Хоккеист «Барыса» рассказал, как в США реагируют на рассказы о России

32-летний Веккьоне выступает за «Барыс» с лета 2025 года.
«Я еще не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы», — приводит слова хоккеиста Metaratings.
Веккьоне добавил, что считает Астану очень красивым городом, а самой необычной едой, которую он попробовал в Казахстане, назвал конину.
В нынешнем сезоне Веккьоне провел 43 матча в составе «Барыса», в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.