Хоккеист «Барыса» рассказал, как в США реагируют на рассказы о России

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский нападающий «Барыса» Майкл Веккьоне рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана.

Источник: Getty Images

32-летний Веккьоне выступает за «Барыс» с лета 2025 года.

«Я еще не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы», — приводит слова хоккеиста Metaratings.

Веккьоне добавил, что считает Астану очень красивым городом, а самой необычной едой, которую он попробовал в Казахстане, назвал конину.

В нынешнем сезоне Веккьоне провел 43 матча в составе «Барыса», в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.