Хоккеист «Барыса» рассказал, как в США реагируют на рассказы о России

«Я еще не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы», — приводит слова хоккеиста Metaratings.