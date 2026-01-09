Чемпион КХЛ расторг и заключил новое соглашение с Радуловым

Соглашение с 39-летним форвардом теперь действует до конца сезона 2026/27. Предыдущий контракт Радулова действовал до конца нынешнего сезона.
В «Локомотиве» Радулов играет с 2024 года. В сезоне 2024/25 он помог ярославцам выиграть регулярный чемпионат и Кубок Гагарина и был включен в символическую сборную КХЛ.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ на счету Радулова 44 матча и 38 (19+19) очков. «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах.
Радулов ранее играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. На счету Радулова две победы на чемпионатах мира со сборной России (2008, 2009).