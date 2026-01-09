Ричмонд
«Лада» обыграла «Сочи» и прервала серию из семи поражений

«Лада» на выезде одержала победу над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

По одной шайбе у тольяттинцев забросили Никита Сетдиков, Иван Романов, Алекс Коттон и Евгений Грошев. Колби Уильямс и Артур Тянулин сделали по две голевые передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Сергей Попов.

«Лада» (29 очков) прервала серию из семи поражений подряд, но остается на последнем месте в Западной конференции после 44 матчей. «Сочи» (32 очка) идет десятым на «Западе» после 41 игры.

В следующем матче сочинцы 12 января в гостях сыграют с «Шанхай Дрэгонс». «Лада» в этот же день в Тольятти примет СКА.

Сочи
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4656 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Павел Десятков
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-27:35)
Иван Бочаров
Илья Самсонов
(c 27:38)
1-й период
05:36
Никита Сетдиков
(Колби Уильямс, Артур Тянулин)
2-й период
22:43
Артем Волков
26:13
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Артур Тянулин)
26:51
Алексей Ожгихин
27:38
Алекс Коттон
29:50
Алекс Коттон
(Колби Уильямс)
31:52
Данил Авершин
33:51
Николай Макаров
35:05
Сергей Попов
(Дмитрий Кагарлицкий, Кэмерон Ли)
3-й период
40:44
Николай Макаров
46:17
Евгений Грошев
(Павел Гоголев, Николай Макаров)
53:54
Жан-Кристоф Боден
54:23
Николай Поляков
55:30
Артем Волков
Статистика
Сочи
Лада
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
