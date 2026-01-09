ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ

Первый период встречи остался за гостями. Заброшенными шайбами отметились Джейк Бишофф (8-я минута) и Нейт Сюсиз (14). Во второй двадцатиминутке ЦСКА удалось сравнять счет благодаря точным броскам Максима Соркина (33) и Прохора Полтапова (40). За три минуты до конца матча Полтапов оформил дубль и принес ЦСКА победу.