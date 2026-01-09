Ричмонд
ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ

Московский ЦСКА дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Первый период встречи остался за гостями. Заброшенными шайбами отметились Джейк Бишофф (8-я минута) и Нейт Сюсиз (14). Во второй двадцатиминутке ЦСКА удалось сравнять счет благодаря точным броскам Максима Соркина (33) и Прохора Полтапова (40). За три минуты до конца матча Полтапов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

Шайба Полтапова стала 3000-й для армейского клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, после 45 игр на счету московского клуба 52 очка. Следующий матч команда сыграет 11 января со «Спартаком».

«Шанхайские Драконы» идут на девятой строчке, после 42 встреч команда набрала 43 очка. Следующий матч пройдет 12 января дома с «Сочи».

ЦСКА
3:2
0:2, 2:0, 1:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9156 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Жерар Галлан
Вратари
Дмитрий Гамзин
Патрик Рибар
(00:00-58:18)
1-й период
05:27
Джейк Бишофф
07:33
Джейк Бишофф
(Ник Меркли, Патрик Рибар)
13:38
Нэйт Сукезе
(Павел Акользин, Джейк Бишофф)
2-й период
32:08
Максим Соркин
(Мак Холлоуэлл, Прохор Полтапов)
39:50
Прохор Полтапов
(Павел Карнаухов)
3-й период
45:10
Тахир Мингачев
46:30
Спенсер Фу
54:33
Прохор Полтапов
57:09
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Мак Холлоуэлл)
59:17
Командный штраф
Статистика
ЦСКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит