ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ

Первый период встречи остался за гостями. Заброшенными шайбами отметились Джейк Бишофф (8-я минута) и Нейт Сюсиз (14). Во второй двадцатиминутке ЦСКА удалось сравнять счет благодаря точным броскам Максима Соркина (33) и Прохора Полтапова (40). За три минуты до конца матча Полтапов оформил дубль и принес ЦСКА победу.
Шайба Полтапова стала 3000-й для армейского клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.
ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, после 45 игр на счету московского клуба 52 очка. Следующий матч команда сыграет 11 января со «Спартаком».
«Шанхайские Драконы» идут на девятой строчке, после 42 встреч команда набрала 43 очка. Следующий матч пройдет 12 января дома с «Сочи».
Игорь Никитин
Жерар Галлан
Дмитрий Гамзин
Патрик Рибар
(00:00-58:18)
05:27
Джейк Бишофф
07:33
Джейк Бишофф
(Ник Меркли, Патрик Рибар)
13:38
Нэйт Сукезе
(Павел Акользин, Джейк Бишофф)
32:08
Максим Соркин
(Мак Холлоуэлл, Прохор Полтапов)
39:50
Прохор Полтапов
(Павел Карнаухов)
45:10
Тахир Мингачев
46:30
Спенсер Фу
54:33
Прохор Полтапов
57:09
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Мак Холлоуэлл)
59:17
Командный штраф
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит