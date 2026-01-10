Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
4
:
СКА
1
Все коэффициенты
П1
X
14.25
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
2
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.40
П2
24.00
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Колорадо
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
11.01
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.40
П2
1.93
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в составе сборной Словакии, чтобы помочь клубу в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист рассказал, что представители национальной команды связывались с ним, однако он решил отказаться. Вратарь заявил, что у Международной федерации хоккея на льду и КХЛ нет четких правил относительно вызовов в сборную. Рыбар также отметил сильный состав турнира с игроками Национальной хоккейной лиги и пожелал словакам удачи.

​В заявку сборной Словакии вошли трое вратарей из других лиг: Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ) и Станислав Шкорванек («Градец Кралове», Чехия).

В 2024 году в Федерации хоккея Словакии выступили против приглашения хоккеистов из КХЛ. По их мнению, нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной.