Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

Хоккеист рассказал, что представители национальной команды связывались с ним, однако он решил отказаться. Вратарь заявил, что у Международной федерации хоккея на льду и КХЛ нет четких правил относительно вызовов в сборную. Рыбар также отметил сильный состав турнира с игроками Национальной хоккейной лиги и пожелал словакам удачи.