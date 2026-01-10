Ричмонд
Четырьмя шайбами и голом на первой минуте обернулся матч «Барыса» в КХЛ

ХК «Барыс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Уже на первой минуте встречи в Уфе хозяева открыли счет благодаря шайбе Егора Сучкова.

«Барыс» отыгрался во втором периоде: на 27- минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Ему ассистировали Алихан Асетов и Дмитрий Бреус.

Результат матча был сделан в третьем периоде. Сначала, на Евгений Кузнецов вновь вывел «Салават Юлаев» вперед, а спустя семь минут Максим Кузнецов оформил окончательный счет — 3:1.

Таким образом, «Барыс» потерпел третье поражение подряд. Ранее астанчане уступили «Торпедо» (3:2) и «Ак Барсу» (3:1).

Текущую выездную серию подопечные Михаила Кравца завершат 12 января матчем против екатеринбургского «Автомобилиста».

Салават Юлаев
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
1-й период
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
2-й период
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
3-й период
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Статистика
Салават Юлаев
Барыс
Штрафное время
10
11
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит