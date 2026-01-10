«Мастер с большой буквы»: тренер «Салавата» оценил игру Кузнецова

В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе «Металлурга» он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.