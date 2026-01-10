Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
0
:
Рейнджерс
1
П1
3.15
X
5.60
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Калгари
П1
2.03
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Колорадо
:
Коламбус
П1
1.55
X
5.10
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
П1
2.02
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
П1
1.58
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
П1
3.35
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
П1
2.05
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
П1
1.75
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
П1
1.62
X
4.60
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

«Мастер с большой буквы»: тренер «Салавата» оценил игру Кузнецова

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов заявил, что Кузнецов делает партнеров лучше.

Источник: ХК Салават Юлаев

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов придает уверенности своим партнерам по команде.

В субботу «Салават Юлаев» дома обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов забросил дебютную шайбу за уфимскую команду, а также отметился результативной передачей.

«Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнеров лучше, придает уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточное время, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить», — на пресс-конференции сказал Козлов, которого цитирует сайт «Салавата Юлаева».

В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе «Металлурга» он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

Салават Юлаев
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
1-й период
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
2-й период
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
3-й период
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Статистика
Салават Юлаев
Барыс
Штрафное время
10
11
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит