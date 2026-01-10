«Мастер с большой буквы»: тренер «Салавата» оценил игру Кузнецова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов придает уверенности своим партнерам по команде.
В субботу «Салават Юлаев» дома обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов забросил дебютную шайбу за уфимскую команду, а также отметился результативной передачей.
«Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнеров лучше, придает уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточное время, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить», — на пресс-конференции сказал Козлов, которого цитирует сайт «Салавата Юлаева».
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе «Металлурга» он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит