«Трактор» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома «Сибирь»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» нанес поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей дубль оформил Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), по одной шайбе забросили Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59). Гол гостей на счету Даниила Валитова (32).
«Трактор» одержал четвертую победу подряд и с 48 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (39 очков) идет девятой.
В следующем матче челябинская команда 14 января на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а новосибирский клуб днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
Евгений Корешков
Ярослав Люзенков
Сергей Мыльников
Антон Красоткин
(00:00-57:06)
Антон Красоткин
(c 58:10)
01:56
Егор Коршков
08:49
Андрей Светлаков
(Андрей Прибыльский, Сергей Телегин)
19:27
Егор Зайцев
31:35
Даниил Валитов
(Егор Аланов)
34:27
Андрей Светлаков
(Григорий Дронов, Василий Глотов)
37:21
Владимир Жарков
37:21
Иван Климович
47:40
Иван Климович
53:52
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
58:10
Василий Глотов
(Логан Дэй)
59:00
Андрей Никонов
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит