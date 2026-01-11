«Трактор» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома «Сибирь»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей дубль оформил Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), по одной шайбе забросили Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59). Гол гостей на счету Даниила Валитова (32).