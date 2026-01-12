Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в «Амур»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» объявил в своем Telegram-канале о переходе российского нападающего Данила Юртайкина из нижнекамского «Нефтехимика».
Взамен «Нефтехимик» получил форварда Матвея Заседу.
Юртайкину 28 лет, он выступал за «Амур» в сезоне-2017/18. Также Юртайкин играл за ярославский «Локомотив», столичный ЦСКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина, челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». На его счету 256 матчей в КХЛ и 110 (41+69) набранных очков. В сезоне-2019/20 Юртайкин провел четыре матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Сан-Хосе Шаркс».
Заседе 26 лет. В КХЛ он выступал также за омский «Авангард», столичный «Спартак» и подмосковный «Витязь», отыграл 172 матча и набрал 61 (35+26) очко.