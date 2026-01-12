Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в «Амур»

Юртайкину 28 лет, он выступал за «Амур» в сезоне-2017/18. Также Юртайкин играл за ярославский «Локомотив», столичный ЦСКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина, челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». На его счету 256 матчей в КХЛ и 110 (41+69) набранных очков. В сезоне-2019/20 Юртайкин провел четыре матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Сан-Хосе Шаркс».