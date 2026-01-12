ЦСКА до неузнаваемости изменился всего за месяц и рвется в лидеры КХЛ. Все дело в Спронге?

С тех пор, как Спронг пропал из состава, ЦСКА проиграл в основное время только однажды — на выезде в Череповце. В остальных случаях москвичи либо побеждали, либо цеплялись за какие-то очки. Яркие победы на этом пути можно пересчитать по пальцам. Выделяется разве что домашние пять шайб, заброшенные в дерби с «Динамо». В остальном подопечные Никитина берут свое дисциплиной, командными действиями и терпением. После ухода Спронга начало хромать большинство ЦСКА, по цифрам все еще второе в лиге, но это та цена, которую готов платить тренерский штаб за появление команды. Еще на пути к кубку с «Локомотивом» Никитин говорил, что игра 5 на 5 для него куда важнее реализации большинства, особенно — в плей-офф.