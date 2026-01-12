ЦСКА до неузнаваемости изменился всего за месяц и рвется в лидеры КХЛ. Все дело в Спронге?

24 ноября ЦСКА в его нынешнем виде достиг точки невозврата. Так положение трехкратных чемпионов КХЛ описал Игорь Никитин — тренер, который сам буквально прошлой весной поднимал над головой Кубок Гагарина. Под его руководством москвичи шли на девятом месте, безвольно проигрывая дома давним соперникам и прямым конкурентам. И если еще несколько лет назад СКА и ЦСКА боролись за кубок, то этой осенью грызлись за восьмое место.
«Перестройка вообще далека от того, что мы хотим сделать, поэтому и результат такой. Это место неприемлемо в принципе, об этом даже говорить смысла нет. Это к вопросу, почему эмоций нет. Этот вопрос может решить только команда, а ее сейчас нет, поэтому такое место. Для того, чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду», — говорил главный тренер после того болезненного поражения на «ЦСКА-Арене».
После этого спича Никитин произнес еще несколько хлестких фраз, которые сводились к одной главной мысли: ЦСКА — это не набор исполнителей, даже звездных, а команда. И именно ее — команды — тренеру-чемпиону никак не удавалось создать. При этом нельзя сказать, что после поражения от СКА все изменилось по щелчку пальцев. Это был болезненный процесс, который, похоже, дал свои плоды. Но, безусловно, еще не завершен.
Прошло полтора месяца, а ЦСКА не просто в плей-офф, а уже в четверке Западной конференции. Глядя на игру москвичей, можно смело считать их если не претендентами на Кубок Гагарина, то чуть ли не самым нежеланным соперником по первому раунду. Даже от нынешнего ЦСКА, который нуждается в докручивании всех механизмов, впору бегать всем западным топам. Впрочем, «армейцы» уже скоро могут их догнать, и тем самым начать плей-офф на домашней арене с позиции силы, что еще недавно было невозможно представить.
Что удалось сделать Никитину? Прежде всего, выстроить более-менее четкую организацию игры, наладить действия подопечных в обороне, избежать массовых ошибок защитников. «Более-менее» — потому что мы помним и его ЦСКА прошлой сборки, и совсем свежий, сохранившийся при Бобе Хартли, «Локомотив». Так или иначе, «армейцы» по умению вгрызаться в шайбу и проводить единоборства, уже похожи на типичную команду Никитина.
Безусловно, помогла москвичам стабильность на последнем рубеже. Не было ее, кажется, уже несколько лет. Ни вернувшийся из армии Иван Федотов, ни вернувшийся из Северной Америки Иван Просветов, не были образцами надежности. Не потянул роль первого номера и канадец Спенсер Мартин. Руководство ЦСКА попыталось отыскать основного вратаря на внутреннем рынке, но пришедшего из Уфы Александра Самонова переиграл 22-летний Дмитрий Гамзин.
Гамзину, оккупировавшему последний рубеж ЦСКА, в благодарность дали новый контракт: теперь вместо 2027 года он рассчитан до 2028-го. А ведь не так давно Дмитрий думал о том, чтобы уехать в Нью-Йорк к своему бывшему тренеру Сергею Наумову, который сегодня работает с Ильей Сорокиным в «Айлендерс». Однако поворотным в становлении нового ЦСКА стало тяжелое решение по Даниэлю Спронгу. 27 ноября против «Лады» он провел, как оказалось, свой последний матч за «армейцев».
«Мы создали достаточно моментов. Парни показывали командный хоккей. Концовка опять… Статистика у некоторых в башке крутится как игральный автомат. Те, кто выбирает команду, тот идет с нами», — говорил Никитин после выигрышной игры, по итогам которой тренер все равно не остался доволен действиями всех игроков. А в том, у кого «в башке крутится статистика», легко угадывался Спронг — на тот момент лучший бомбардир «армейцев».
Спронг и через месяц с небольшим, когда ЦСКА все-таки оформил его переход, получив от «Автомобилиста» 100 миллионов рублей, остается самым результативным игроком московского клуба. Столь мощный статистический задел он совершил за три месяца в Москве. И только накануне в дерби со «Спартаком» Прохор Полтапов обошел его по голам, но пока не по очкам. Многие болельщики ЦСКА, да и журналисты, недоумевали, как можно добровольно отказаться от такого мастера, как голландец, но сейчас можно сказать с уверенностью: Никитин знал, что делал.
С тех пор, как Спронг пропал из состава, ЦСКА проиграл в основное время только однажды — на выезде в Череповце. В остальных случаях москвичи либо побеждали, либо цеплялись за какие-то очки. Яркие победы на этом пути можно пересчитать по пальцам. Выделяется разве что домашние пять шайб, заброшенные в дерби с «Динамо». В остальном подопечные Никитина берут свое дисциплиной, командными действиями и терпением. После ухода Спронга начало хромать большинство ЦСКА, по цифрам все еще второе в лиге, но это та цена, которую готов платить тренерский штаб за появление команды. Еще на пути к кубку с «Локомотивом» Никитин говорил, что игра 5 на 5 для него куда важнее реализации большинства, особенно — в плей-офф.
Свое преображение ЦСКА произвел без травмированного Дмитрия Бучельникова, чье возвращение из лазарета сделает «армейцев» сильнее. Уже ходят слухи о приобретениях, в частности — об интересе москвичей к форварду «Адмирала» Степану Старкову. На кого-то те самые 100 миллионов, присланные из Екатеринбурга, менеджмент ЦСКА определенно потратит. Но ясно одно: ЦСКА — это уже команда Никитина, а значит, просто с ней не будет никому. На строительство чемпионской команды в Ярославле ему потребовалось четыре года. На строительство как минимум крепкой банды в Москве — четыре месяца.
Дмитрий Ерыкалов