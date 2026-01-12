СМИ: Галлан не будет тренировать «Шанхайских драконов» до конца сезона

Галлану 62 года, он возглавляет команду с августа 2025 года. В межсезонье клуб был преобразован из пекинского «Куньлуня» в «Шанхайских драконов». Команда располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах, и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.