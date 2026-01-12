СМИ: Галлан не будет тренировать «Шанхайских драконов» до конца сезона

По информации источника, после продолжительной болезни Галлан провел консультацию с медицинским штабом и руководством команды и принял решение отказаться от тренерской деятельности до конца сезона. Отмечается, что состояние специалиста улучшается. Он вернется в Канаду и будет готов приступить к работе после полного восстановления.
Как сообщает портал rg.org, Галлан испытывает проблемы с сердцем. Он не тренирует китайский клуб с 30 декабря, специалист пропустил последние пять матчей «Шанхайских драконов».
Галлану 62 года, он возглавляет команду с августа 2025 года. В межсезонье клуб был преобразован из пекинского «Куньлуня» в «Шанхайских драконов». Команда располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах, и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Галлан возглавлял «Коламбус Блю Джекетс» (2003−2007), «Флориду Пантерз» (2014−2017), «Вегас Голден Найтс» (2017−2020) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2021−2023). Сборная Канады под его руководством дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.