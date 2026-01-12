Ричмонд
В овертайме решилась судьба «Барыса» в матче КХЛ

Столичный «Барыс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: hcbarys.kz

Первый период оказался безголевым. Счет был открыт лишь в середине второго периода.

На 31-й минуте Стефан Да Коста после передачи партнера, подловил Никиту Бояркина на смещении и хладнокровно реализовал момент.

На 37-й минуте «Барысу» удалось сравнять счет. Джейк Масси бросил от синей линии, отправив шайбу в направлении ворот. Защитник Максим Осипов принял бросок на себя, однако после рикошета снаряд вылетел прямо на пятак, где первым оказался Тайс Томпсон, поразивший ворота хозяев льда.

Победитель определился в овертайме. На 56-й минуте Ярослав Бусыгин склонил чашу весов в пользу «Автомобилиста».

Таким образом, астанчане потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Барыс» примет на своем льду «Нефтехимик». Игра пройдет 15 января. Это встречей астанчане начнут очередную домашнюю серию, состоящую из двух игр. В ее рамках столичный клуб также сыграет с московским ЦСКА (17 января).

Автомобилист
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 6200 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Вратари
Евгений Аликин
Никита Бояркин
1-й период
12:20
Никита Трямкин
2-й период
30:01
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Рид Буше)
36:46
Тайс Томпсон
(Джейк Мэсси, Майк Веккионе)
3-й период
54:23
Семен Кизимов
Овертайм
62:30
Ярослав Бусыгин
(Роман Горбунов, Стефан Да Коста)
Статистика
Автомобилист
Барыс
Штрафное время
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит