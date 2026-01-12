В овертайме решилась судьба «Барыса» в матче КХЛ

На 37-й минуте «Барысу» удалось сравнять счет. Джейк Масси бросил от синей линии, отправив шайбу в направлении ворот. Защитник Максим Осипов принял бросок на себя, однако после рикошета снаряд вылетел прямо на пятак, где первым оказался Тайс Томпсон, поразивший ворота хозяев льда.