В овертайме решилась судьба «Барыса» в матче КХЛ

Первый период оказался безголевым. Счет был открыт лишь в середине второго периода.
На 31-й минуте Стефан Да Коста после передачи партнера, подловил Никиту Бояркина на смещении и хладнокровно реализовал момент.
На 37-й минуте «Барысу» удалось сравнять счет. Джейк Масси бросил от синей линии, отправив шайбу в направлении ворот. Защитник Максим Осипов принял бросок на себя, однако после рикошета снаряд вылетел прямо на пятак, где первым оказался Тайс Томпсон, поразивший ворота хозяев льда.
Победитель определился в овертайме. На 56-й минуте Ярослав Бусыгин склонил чашу весов в пользу «Автомобилиста».
Таким образом, астанчане потерпели четвертое поражение подряд.
В следующем матче «Барыс» примет на своем льду «Нефтехимик». Игра пройдет 15 января. Это встречей астанчане начнут очередную домашнюю серию, состоящую из двух игр. В ее рамках столичный клуб также сыграет с московским ЦСКА (17 января).
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Евгений Аликин
Никита Бояркин
12:20
Никита Трямкин
30:01
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Рид Буше)
36:46
Тайс Томпсон
(Джейк Мэсси, Майк Веккионе)
54:23
Семен Кизимов
62:30
Ярослав Бусыгин
(Роман Горбунов, Стефан Да Коста)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит