Легенда! Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ

Вадим попадал в опалу в СКА и сборной России, когда-то кусался с журналистами и выглядел букой. Сегодня про это можно вспоминать только в положительном ключе. Вадим не закрылся от всего мира и не стал великим молчуном. Совсем наоборот. Мне кажется, что это следствие работы над собой, которая в итоге привела его к званию легенды КХЛ. Доиграть на высоком уровне до 38 лет нельзя исключительно на таланте.