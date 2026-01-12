Легенда! Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ

Наконец-то! Вадим Шипачев последний шаг до заветной тысячи сделал красиво, если принимать во внимание драматичность сюжета. На последней минуте третьего периоде матча с «Адмиралом» звездный форвард минского «Динамо» отдал результативную передачу при победном голе Вадима Мороза.
Сложно представить, что в обозримом будущем кто-то сможет повторить этот показатель. Дело не только в долголетии и стабильности ветерана, который почти всю карьеру за исключением краткосрочного отъезда в «Вегас» провел в России. Шипачев — почти уникальный по современным меркам нападающий, не обладающий выдающимися физическими данными, но выросший в большую звезду за счет блестящего хоккейного интеллекта. Сейчас таких уже не делают.
Культ больших и круглых цифр в российский хоккей пришел из Северной Америки, где иногда дутые достижения даже затмевают реальные. Вадим Шипачев и 1000 очков — это совсем другая история. Величественная и даже выстраданная. Не только под давлением последних недель, когда сам нападающий признавался журналистами, что хочет быстрее добраться до заветной отметки и сосредоточиться на менее пафосных вещах.
Сегодняшнее событие отличное напоминание о том, как Шипачев пришел к признанию. Вся карьера звездного форварда построена на преодолении. Это плохо сочетается с его тонкой манерой игры. Шипачев никогда не выгрызал себе место за счет яростной самоотдачи, силовых приемов или заблокированных бросков. В него не слишком верили, когда он был совсем еще совсем зеленым, прокатив мимо юниорских и молодежных сборных.
Шипачев, обладая несомненным талантом, выглядел слишком субтильным для мужицкого хоккея даже в родном Череповце. На год он уехал в Белгород, где на уровне «вышки» смог круто заявить о себе в сейчас уже не существующем на профессиональном уровне клубе.
Вадим попадал в опалу в СКА и сборной России, когда-то кусался с журналистами и выглядел букой. Сегодня про это можно вспоминать только в положительном ключе. Вадим не закрылся от всего мира и не стал великим молчуном. Совсем наоборот. Мне кажется, что это следствие работы над собой, которая в итоге привела его к званию легенды КХЛ. Доиграть на высоком уровне до 38 лет нельзя исключительно на таланте.
Пример Шипачева может быть показательным для многих и во всех смыслах. Важно быть самим собой и не переставать работать. Это главный вывод после сегодняшнего праздника.
Михаил Зислис