Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Легенда! Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ

Историческое достижение.

Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Наконец-то! Вадим Шипачев последний шаг до заветной тысячи сделал красиво, если принимать во внимание драматичность сюжета. На последней минуте третьего периоде матча с «Адмиралом» звездный форвард минского «Динамо» отдал результативную передачу при победном голе Вадима Мороза.

Сложно представить, что в обозримом будущем кто-то сможет повторить этот показатель. Дело не только в долголетии и стабильности ветерана, который почти всю карьеру за исключением краткосрочного отъезда в «Вегас» провел в России. Шипачев — почти уникальный по современным меркам нападающий, не обладающий выдающимися физическими данными, но выросший в большую звезду за счет блестящего хоккейного интеллекта. Сейчас таких уже не делают.

Культ больших и круглых цифр в российский хоккей пришел из Северной Америки, где иногда дутые достижения даже затмевают реальные. Вадим Шипачев и 1000 очков — это совсем другая история. Величественная и даже выстраданная. Не только под давлением последних недель, когда сам нападающий признавался журналистами, что хочет быстрее добраться до заветной отметки и сосредоточиться на менее пафосных вещах.

Сегодняшнее событие отличное напоминание о том, как Шипачев пришел к признанию. Вся карьера звездного форварда построена на преодолении. Это плохо сочетается с его тонкой манерой игры. Шипачев никогда не выгрызал себе место за счет яростной самоотдачи, силовых приемов или заблокированных бросков. В него не слишком верили, когда он был совсем еще совсем зеленым, прокатив мимо юниорских и молодежных сборных.

Шипачев, обладая несомненным талантом, выглядел слишком субтильным для мужицкого хоккея даже в родном Череповце. На год он уехал в Белгород, где на уровне «вышки» смог круто заявить о себе в сейчас уже не существующем на профессиональном уровне клубе.

Вадим попадал в опалу в СКА и сборной России, когда-то кусался с журналистами и выглядел букой. Сегодня про это можно вспоминать только в положительном ключе. Вадим не закрылся от всего мира и не стал великим молчуном. Совсем наоборот. Мне кажется, что это следствие работы над собой, которая в итоге привела его к званию легенды КХЛ. Доиграть на высоком уровне до 38 лет нельзя исключительно на таланте.

Пример Шипачева может быть показательным для многих и во всех смыслах. Важно быть самим собой и не переставать работать. Это главный вывод после сегодняшнего праздника.

Михаил Зислис