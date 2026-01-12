Квартальнов о матче с «Адмиралом»: «Игра была равна, играли две хорошие команды»

Победу белорусской команде принес гол Вадима Мороза за 17 секунд до конца основного времени.
«Игра была равна, играли два… две хорошие команды. Да, согласен, очень тяжелая игра», — сказал Квартальнов во время флеш-интервью после игры.
Минчане набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 19:40 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Браташ
Вратари
Закари Фукале
Арсений Цыба
1-й период
17:29
Даррен Дитц
2-й период
21:37
Роберт Хэмилтон
23:03
Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Арсений Цыба)
31:38
Кайл Олсон
3-й период
40:00
Роберт Хэмилтон
46:59
Брэйди Лайл
54:17
Николас Мелош
56:18
Алекс Лимож
59:22
Марио Грман
59:43
Вадим Мороз
(Тай Смит, Вадим Шипачев)
Статистика
Динамо Мн
Адмирал
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит