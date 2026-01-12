Ричмонд
Квартальнов о матче с «Адмиралом»: «Игра была равна, играли две хорошие команды»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отреагировал на победу над «Адмиралом» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: https://hockey.by

Победу белорусской команде принес гол Вадима Мороза за 17 секунд до конца основного времени.

«Игра была равна, играли два… две хорошие команды. Да, согласен, очень тяжелая игра», — сказал Квартальнов во время флеш-интервью после игры.

Минчане набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо Мн
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 19:40 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Браташ
Вратари
Закари Фукале
Арсений Цыба
1-й период
17:29
Даррен Дитц
2-й период
21:37
Роберт Хэмилтон
23:03
Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Арсений Цыба)
31:38
Кайл Олсон
3-й период
40:00
Роберт Хэмилтон
46:59
Брэйди Лайл
54:17
Николас Мелош
56:18
Алекс Лимож
59:22
Марио Грман
59:43
Вадим Мороз
(Тай Смит, Вадим Шипачев)
Статистика
Динамо Мн
Адмирал
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит