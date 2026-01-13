Почему уходит Галлан? Какие громкие обмены ждать до дедлайна? Главные инсайды КХЛ от Хайруллина

1. Достижение Вадимом Шипачевым отметки в 1000 очков — исторический момент, который многими недооценивается. А ведь он для нашей лиги — примерно то же, что и рекорд Александра Овечкина в НХЛ. Из тех, кто может в обозримом будущем достичь этой отметки, пожалуй, можно назвать лишь Никиту Гусева и Владимира Ткачева.
Шипачев же — действительно легенда, причем не только по хоккейным, но и по человеческим качествам. Вадим всегда был внимателен к персоналу — например, в одном из клубов он дополнительно сдавал собственные деньги за одноклубников, которые забыли или не захотели скидываться сотрудникам за разгрузку баулов или другую работу. Не срывался ни на кого за плохо наточенные коньки. Казалось бы, мелочь, но многое говорит о воспитании человека и отношении к людям.
2. Карьера Жерара Галлана в КХЛ получилась недолгой — канадский специалист с большим опытом работы в НХЛ не сможет доработать до конца сезона в «Шанхае». И дело не в результатах команды, которые на самом деле оставляют желать лучшего. По моей информации, дело в состоянии здоровья Галлана и только в нем. Каких-то подводных камней тут искать не стоит: будь Галлан здоров, он бы точно доработал этот сезон до конца.
3. Полностью адаптироваться в КХЛ Галлану не удалось — порой он просто не понимал, где находится. Объединить легионеров с россиянами тоже не вышло. Наверное, еще на примере «Куньлуня» все убедились, что строить команду на североамериканцах — гиблое дело. Но многих новичков лоббировал именно Галлан, а звезды АХЛ в КХЛ такими же звездами явно не стали.
4. В последнее время замещал Галлана его первый помощник Майк Келли, но я не удивлюсь, если более широкие полномочия получит недавно назначенный в тренерский штаб «Драконов» Алексей Ковалев. Его работа с нападающими в «Спартаке» получала много хвалебных отзывов, а стиль общения Ковалева чем-то напоминает Виктора Козлова, главного тренера «Салавата Юлаева». Для хоккеистов играет роль богатое прошлое тренеров, об этом не стоит забывать, но и своим подходом Ковалев заслужил уважение.
5. Козлов же, кажется, потихоньку находит рычаги к перезапуску карьеры Евгения Кузнецова. В двух матчах после перехода в «Салават Юлаев» он получил место в первой спецбригаде большинства и набрал 3 (1+2) очка. Опытный форвард играет в тройке с Александром Жаровским и Егором Сучковым, и это решение Козлова выглядит оптимальным. Жаровский по стилю больше похож на Кузнецова, Сучков же — быстрый нападающий, который делает большой объем работы.
6. «Салават» потихоньку приходит в себя после неудачного старта сезона, и теперь уже никто не сомневается в том, что уфимцы попадут в восьмерку. Более того, «Салават» вполне может претендовать даже на место в топ-4. Не хватает уфимцам лишь стабильности, да и травмы зачастую подводят команду. Вот и на минувшей неделе примерно на месяц выбыл ключевой защитник «Салавата» Алексей Василевский.
7. «Трактор» продолжает поиски вратаря, но после Нового года челябинцы выиграли все четыре матча подряд и с тандемом Мыльников — Шерстнев. Ход с назначением на пост главного тренера Евгения Корешкова можно признать успешным — опытный специалист смог наладить атмосферу в коллективе, а лидеры команды Ливо, Кравцов, Григоренко, Глотов, Дронов показывают отличную игру. Потенциал у «Трактора» высокий, но пока непонятно, за счет чего они могут пройти кого-то из большой тройки на «Востоке» («Магнитка», «Ак Барс», «Авангард»). А вот с «Автомобилистом» шансы есть.
8. Екатеринбуржцы после Нового года выглядели отвратительно — чего стоит только матч в Казани, где «Ак Барс» выиграл 5:0, а ведь спокойно мог забивать и в два раза больше. В «Автомобилисте» не всегда охотно идут на перемены по ходу сезона, но на этот раз сработали оперативно, выкупив у ЦСКА Даниэля Спронга, попавшего в немилость у Игоря Никитина.
9. Честно говоря, не очень понимаю, для чего «Автомобилисту» еще и Спронг. Понятно, что 100 миллионов — не самая большая проблема для клуба, но состав и так перенасыщен сытыми легионерами. По моей информации, недавно уральцы вели переговоры о приобретении Степана Старкова из «Адмирала», и это было бы куда более логично. Но в «Автомобилисте» сделали ставку на индивидуальное мастерство игроков, а главному тренеру Николаю Заварухину предстоит крепко задуматься, как соединить в составе всех этих людей.
10. В «Автомобилисте» выстроена неплохая вертикаль, есть перспективная молодежь, а по условиям клуб — один из лучших в лиге. Чартеры, отели — спонсоры делают все, чтобы был топ-уровень. Построена прекрасная арена в самом центре Екатеринбурга. Но организовать и упаковать в красивую обертку это не получается. На последнем домашнем матче против «Барыса» на «УГМК Арене» присутствовало всего 6200 зрителей, и это тот случай, когда все показательно.
11. Ближе к дедлайну максимально активизировался «Амур», хотя долгое время казалось, что хабаровский клуб плывет по течению. Главный трансфер пока не состоялся — Кирилл Пилипенко по-прежнему в «Северстали». Но если хабаровчанам удастся провернуть эту сделку, они сразу станут фаворитами в борьбе за восьмую строчку «Востока». Пилипенко, Гальченюк, Лихачев, Свечников, Коротких, Бродхерст, Юртайкин, Чехович — с таким подбором исполнителей в атаке и одним из лучших вратарей КХЛ Максимом Дорожко «Амуру» никто не страшен.
12. Достаточно удивительно, что «Амур» проводит сделки с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Но «Сибири» нужно было разгрузить платежку — контракт не игравшего в последнее время Ивана Чеховича явно был лишним для клуба. В итоге Чехович отправился в Хабаровск на место Ильи Талалуева, а «Сибирь» купила у «Спартака» за 10 миллионов рублей нападающего Павла Ткаченко. Ткаченко — воспитанник новосибирцев, но в этом сезоне и в ВХЛ-то не сильно выделялся, так что для чего «Сибири» понадобилось его возвращать — большая загадка.
13. Еще одним новичком хабаровчан стал нападающий Данил Юртайкин, который шикарно начал сезон в составе «Нефтехимика», но со временем попал в запас. В обратном направлении проследовал Матвей Заседа, который в «Амуре» оказался в схожем положении. За эту сделку хабаровчанам пришлось доплатить около трех с половиной миллионов: все же Юртайкин по статистике выглядит лучше. Но в Заседу верит главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин, который работал с ним в «Химике», а раскрывать игроков специалист умеет.
14. «Металлург» идет по регулярке очень уверенно, снося всех на своем пути, а главный тренер команды Андрей Разин дополнительно подогрел интерес к противостоянию с «Авангардом». Ранее главный тренер омичей Ги Буше намекнул на то, что магнитогорские хоккеисты часто симулируют, а Разин в ответ — на то, что в «Авангарде» платят в конвертах, а потолок зарплат для омичей — «натяжной». Не буду судить, кто прав, но когда тренер не дает в обиду своих игроков — это правильно. А когда в каком-то противостоянии разгорается огонь — еще лучше.
15. Александру Радулову в этом году исполнится 40 лет, но это никак не сказывается на уровне игры нападающего «Локомотива». Он по-прежнему один из лучших в лиге, так что продление с ним контракта на следующий сезон никого не удивило. Оклад в 60 миллионов в год для такого мастера — не так уж и много.
16. Символично, что свой лучший сезон Джордан Уил провел в контрактный год — после этого он заключил выгодное новое соглашение в «Динамо». В этом сезоне канадец не столь ярок, но в случае выхода на рынок от предложений у него не было бы отбоя. Так что «Динамо» поступило расчетливо, продлив его еще на два года.
17. Потенциальный обмен Марата Хайруллина на Дмитрия Яшкина — главная бомба нового года в КХЛ. Логику СКА понять сложно: какой смысл отдавать лучшего игрока? Но она все равно есть. Контракт Хайруллина заканчивается летом, а на рынке за него будет мощнейшая борьба. Лучше уж получить за него что-то сейчас. Яшкин в этом сезоне сдал по статистике, но при этом некоторые моменты могут внушать оптимизм. Дмитрий сбросил вес, стал куда более дисциплинированным вне льда, не вредит внутри коллектива. СКА, возможно, и не хватает такого игрока на пятаке.
18. Для Казани Хайруллин давно желанный трансфер, да и сам Марат никогда не был против играть на исторической родине. В состав нынешнего Ак Барса он вписывается идеально — в большинстве он привык играть слева, как раз на месте нынешнего Биро. А условная связка Хайруллина и Семенова в равных составах — вообще потенциальный кошмар для соперника. Но пока сделка поставлена на паузу — в СКА передумали обменивать Хайруллина.
19. Французский нападающий Пьеррик Дюбе приехал в КХЛ только перед началом этого сезона, но уже успел сменить две команды и разочароваться в лиге. После обмена из «Трактора» в СКА Дюбе начал неплохо проявлять себя, но быстро попал в запас. Говорят, что это связано не совсем с игровыми причинами — дело в том, что француза приобретали без согласования с главным тренером Игорем Ларионовым, что сказалось на отношении специалиста к Дюбе. В итоге форвард хочет расторгнуть соглашение со СКА и отправиться в Швейцарию, правда, к нему есть интерес в КХЛ со стороны «Нефтехимика».
20. Может сменить команду и американец с российским паспортом Бреннан Менелл. В какой-то момент в СКА им были не слишком довольны — был согласован обмен с «Шанхаем» на защитника Адама Кленденинга. Но сделка сорвалась, так что оба игрока остаются в своих командах.
21. ЦСКА постепенно приходит в себя — армейцы выиграли шесть из семи последних матчей и уже в одном набранном очке от топ-4 Западной конференции. Одним из важнейших факторов подъема армейцев стала игра вратаря Дмитрия Гамзина, который продлил контракт с клубом на два года. По ходу прошлого Гамзин уже принял было решение ехать в «Айлендерс», но в армейском клубе дали понять, что этого делать не стоит. В итоге все сложилось хорошо — Гамзин переиграл и Спенсера Мартина, и выменянного из «Салавата» по ходу сезона Александра Самонова.
22. Тем не менее ЦСКА продолжает работу на трансферном рынке — после обмена Спронга у них есть деньги под потолком зарплат. По информации «СЭ», армейцы заинтересованы в приобретении у «Адмирала» Степана Старкова, также определенный интерес есть и к форварду «Сочи» Тимуру Хафизову. Оба клуба вряд ли попадут в плей-офф, так что для игроков обмен станет отличной возможностью продолжить сезон после окончания регулярки.
23. Продление контракта с Евгением Митякиным еще на два года — большая удача для спортивного директора «Нефтехимика» Антона Марчинского. Митякин — центрфорвард ударной тройки команды, в 28 лет продолжает прогрессировать, а летом мог выходить на рынок свободных агентов. Но в Нижнекамске сориентировались и не допустили потери ключевого игрока — по моей информации, Митякин будет зарабатывать по 35 миллионов рублей в год.
Артур Хайруллин