Почему уходит Галлан? Какие громкие обмены ждать до дедлайна? Главные инсайды КХЛ от Хайруллина

19. Французский нападающий Пьеррик Дюбе приехал в КХЛ только перед началом этого сезона, но уже успел сменить две команды и разочароваться в лиге. После обмена из «Трактора» в СКА Дюбе начал неплохо проявлять себя, но быстро попал в запас. Говорят, что это связано не совсем с игровыми причинами — дело в том, что француза приобретали без согласования с главным тренером Игорем Ларионовым, что сказалось на отношении специалиста к Дюбе. В итоге форвард хочет расторгнуть соглашение со СКА и отправиться в Швейцарию, правда, к нему есть интерес в КХЛ со стороны «Нефтехимика».