Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
2
:
Салават Юлаев
4
Все коэффициенты
П1
51.00
X
9.00
П2
1.10
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2

Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Вадима Шипачева великим спортсменом, который подает молодежи пример патриотизма и готовности защищать честь национального флага.

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Шипачев своей передачей помог минскому «Динамо» обыграть дома владивостокский «Адмирал» (2:1) и первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач).

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ — абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев. Это один из самых ярких центральных нападающих нашей эпохи. Выходя на лед, Вадим олицетворяет лучшие традиции отечественной хоккейной школы — высший уровень мастерства, интеллект и тонкое понимание игры, способность вести за собой партнеров, забить или сделать голевой пас в самый нужный момент», — приводит слова Третьяка Telegram-канал ФХР.

«На игре Шипачева уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А еще Вадим подает молодежи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачев выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне», — добавил он.

Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.