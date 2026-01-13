Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом

В понедельник Шипачев своей передачей помог минскому «Динамо» обыграть дома владивостокский «Адмирал» (2:1) и первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач).
«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ — абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев. Это один из самых ярких центральных нападающих нашей эпохи. Выходя на лед, Вадим олицетворяет лучшие традиции отечественной хоккейной школы — высший уровень мастерства, интеллект и тонкое понимание игры, способность вести за собой партнеров, забить или сделать голевой пас в самый нужный момент», — приводит слова Третьяка Telegram-канал ФХР.
«На игре Шипачева уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А еще Вадим подает молодежи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачев выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне», — добавил он.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.