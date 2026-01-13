Третьяк назвал Шипачева великим спортсменом

«На игре Шипачева уже выросло целое поколение мальчишек, которые стремятся быть похожими на одного из самых умных и острых форвардов нашей страны. А еще Вадим подает молодежи прекрасный пример патриотизма, готовности защищать честь нашего флага на международных турнирах. За сборную России Шипачев выступает с 2010 года. В свитере национальной команды он также добился выдающихся достижений, которыми заслуженно может гордиться. Его вклад в успехи сборной очень велик. И он вправе гордиться им не меньше, чем многочисленными бомбардирскими рекордами на клубном уровне», — добавил он.