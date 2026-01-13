Медийность создала иллюзию высоких амбиций. Почему «Шанхайские Драконы» близки к провалу?

Команда без предсезонки
В недалеком августе в предсезонных прогнозах рука так и тянулась не только определить китайской команде место в плей-офф, но и включить ее в число неочевидных фаворитов чемпионата. К этому были предпосылки — приглашение такого статусного тренера с именем, как Жерар Галлан, явно не означало скромные турнирные амбиции клуба. С финансовой точки зрения организация не выглядела откровенным аутсайдером. Реальность оказалась иной: к началу января «Шанхай» забуксовал на девятой строчке «Запада» и его шансы на попадание в кубковую восьмерку с каждым днем становятся ниже.
Были ли к этому предпосылки? Безусловно. Состав «Драконов» изначально формировался по остаточному принципу. Большинство игроков, не нашедших работу к концу лета, не просто так не пригодились другим клубам. Есть и противоположные примеры, но это скорее исключения из общей тенденции. На бумаге шанхайский ростер никак не тянул на категорию «топ». Ваши ожидания — ваши проблемы. Медийная активность и немногочисленные элементы роскоши создали иллюзию высоких амбиций.
Но нынешнее плачевное положение дел в «Шанхае» связано не только с качеством состава. Основной фактор, не позволивший «Драконам» находиться выше в таблице, — отсутствие предсезонной подготовки. Если в начале регулярки команда Галлана могла выигрывать за счет свежести, то потом нехватка физики загнала ее в тупик. Посредственное функциональное состояние по-прежнему мешает «Шанхаю» держать интенсивный игровой темп.
Но в декабрьскую паузу на Кубок Первого канала тренерский штаб почему-то решил дать команде отдых, хотя нагрузить игроков по полной в сложившейся ситуации было бы логичнее. «Шанхай» в перерыве набрался сил, но свою физическую форму так и не поправил. Эта ошибка вполне может стать роковой в контексте всего сезона.
«Куньлунь» 2.0
Сходств нынешнего «Шанхая» с ушедшим в историю «Куньлунем» гораздо больше, чем различий. Все прекрасно знают, что некоторым легионерам свойственно играть по настроению. А ведь костяк китайской команды состоит в основном из иностранцев. Наличие всего нескольких игроков с сомнительной рабочей этикой уже критично влияет на мотивацию коллектива. А состав «Шанхай» собирал по большей части из хоккеистов, которых не подобрали другие клубы именно из-за неправильного отношения к делу.
Один из таких — Райан Спунер, недавно отправившийся на выход после расторжения контракта с «Драконами». Но таким решением клуб лишил себя одного из лидеров. Игроков, способных тащить команду и делать разницу, у «Шанхая» не так много. Их можно сосчитать по пальцам — Борна Рендулич, Ник Меркли, Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Кевин Лабанк. Звездой КХЛ, пожалуй, можно назвать только последнего.
«Драконы» взяли на пробные контракты Кирилла Рассказова и Илью Каблукова. В моменте эти ходы принесли пользу. Иногда сбитые летчики могут дать новой команде свежий импульс. Но на ведущих ролях такие новички не помогут. «Шанхаю» в первую очередь заметно недостает исполнительского мастерства, которое есть у единиц.
К сожалению, красивая история приглашения в клуб Жерара Галлана завершилась очень быстро. Канадец покинул «Шанхай» по медицинским причинам. Увольнение специалиста никак не связано со спортивными результатами — Галлан из-за проблем со здоровьем оказался не в состоянии держать коллектив под строгим контролем. Надо признать, что в Санкт-Петербурге у именитого наставника не получилось построить успешную команду с нуля. Во многом именно здоровье не позволило сделать это. Печально, что «Шанхай» и КХЛ потеряли статусную личность с огромным авторитетом.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Драконов» назначен Майк Келли. О нем есть хорошие отзывы как об ассистенте, но работа главным тренером включает в себя совершенно другой уровень ответственности. Этот эксперимент может выйти интересным. Команда сейчас получила свежий импульс и еще однозначно навяжет борьбу за место в плей-офф. Однако с большей вероятностью поведет «Драконов» в восьмерку «Запада» уже новый главный тренер.
Радмир Сахибгареев