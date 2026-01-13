Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
2
:
Салават Юлаев
4
Все коэффициенты
П1
51.00
X
9.00
П2
1.10
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2

Медийность создала иллюзию высоких амбиций. Почему «Шанхайские Драконы» близки к провалу?

Китайская команда потеряла место в зоне плей-офф, а сегодня ее покинул главный тренер Жерар Галлан.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»

Команда без предсезонки

В недалеком августе в предсезонных прогнозах рука так и тянулась не только определить китайской команде место в плей-офф, но и включить ее в число неочевидных фаворитов чемпионата. К этому были предпосылки — приглашение такого статусного тренера с именем, как Жерар Галлан, явно не означало скромные турнирные амбиции клуба. С финансовой точки зрения организация не выглядела откровенным аутсайдером. Реальность оказалась иной: к началу января «Шанхай» забуксовал на девятой строчке «Запада» и его шансы на попадание в кубковую восьмерку с каждым днем становятся ниже.

Были ли к этому предпосылки? Безусловно. Состав «Драконов» изначально формировался по остаточному принципу. Большинство игроков, не нашедших работу к концу лета, не просто так не пригодились другим клубам. Есть и противоположные примеры, но это скорее исключения из общей тенденции. На бумаге шанхайский ростер никак не тянул на категорию «топ». Ваши ожидания — ваши проблемы. Медийная активность и немногочисленные элементы роскоши создали иллюзию высоких амбиций.

Но нынешнее плачевное положение дел в «Шанхае» связано не только с качеством состава. Основной фактор, не позволивший «Драконам» находиться выше в таблице, — отсутствие предсезонной подготовки. Если в начале регулярки команда Галлана могла выигрывать за счет свежести, то потом нехватка физики загнала ее в тупик. Посредственное функциональное состояние по-прежнему мешает «Шанхаю» держать интенсивный игровой темп.

Но в декабрьскую паузу на Кубок Первого канала тренерский штаб почему-то решил дать команде отдых, хотя нагрузить игроков по полной в сложившейся ситуации было бы логичнее. «Шанхай» в перерыве набрался сил, но свою физическую форму так и не поправил. Эта ошибка вполне может стать роковой в контексте всего сезона.

«Куньлунь» 2.0

Сходств нынешнего «Шанхая» с ушедшим в историю «Куньлунем» гораздо больше, чем различий. Все прекрасно знают, что некоторым легионерам свойственно играть по настроению. А ведь костяк китайской команды состоит в основном из иностранцев. Наличие всего нескольких игроков с сомнительной рабочей этикой уже критично влияет на мотивацию коллектива. А состав «Шанхай» собирал по большей части из хоккеистов, которых не подобрали другие клубы именно из-за неправильного отношения к делу.

Один из таких — Райан Спунер, недавно отправившийся на выход после расторжения контракта с «Драконами». Но таким решением клуб лишил себя одного из лидеров. Игроков, способных тащить команду и делать разницу, у «Шанхая» не так много. Их можно сосчитать по пальцам — Борна Рендулич, Ник Меркли, Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Кевин Лабанк. Звездой КХЛ, пожалуй, можно назвать только последнего.

«Драконы» взяли на пробные контракты Кирилла Рассказова и Илью Каблукова. В моменте эти ходы принесли пользу. Иногда сбитые летчики могут дать новой команде свежий импульс. Но на ведущих ролях такие новички не помогут. «Шанхаю» в первую очередь заметно недостает исполнительского мастерства, которое есть у единиц.

К сожалению, красивая история приглашения в клуб Жерара Галлана завершилась очень быстро. Канадец покинул «Шанхай» по медицинским причинам. Увольнение специалиста никак не связано со спортивными результатами — Галлан из-за проблем со здоровьем оказался не в состоянии держать коллектив под строгим контролем. Надо признать, что в Санкт-Петербурге у именитого наставника не получилось построить успешную команду с нуля. Во многом именно здоровье не позволило сделать это. Печально, что «Шанхай» и КХЛ потеряли статусную личность с огромным авторитетом.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Драконов» назначен Майк Келли. О нем есть хорошие отзывы как об ассистенте, но работа главным тренером включает в себя совершенно другой уровень ответственности. Этот эксперимент может выйти интересным. Команда сейчас получила свежий импульс и еще однозначно навяжет борьбу за место в плей-офф. Однако с большей вероятностью поведет «Драконов» в восьмерку «Запада» уже новый главный тренер.

Радмир Сахибгареев