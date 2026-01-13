Медийность создала иллюзию высоких амбиций. Почему «Шанхайские Драконы» близки к провалу?

В недалеком августе в предсезонных прогнозах рука так и тянулась не только определить китайской команде место в плей-офф, но и включить ее в число неочевидных фаворитов чемпионата. К этому были предпосылки — приглашение такого статусного тренера с именем, как Жерар Галлан, явно не означало скромные турнирные амбиции клуба. С финансовой точки зрения организация не выглядела откровенным аутсайдером. Реальность оказалась иной: к началу января «Шанхай» забуксовал на девятой строчке «Запада» и его шансы на попадание в кубковую восьмерку с каждым днем становятся ниже.