«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в Казани

Шайбы забросили Григорий Селезнев и Булат Шафигуллин. Вратарь гостей Ярослав Озолин отразил все 27 бросков.
«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в Казани во второй раз подряд. У казанцев в этом сезоне три победы над соперником в матчах в Нижнекамске.
«Ак Барс» с 60 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» одержал третью победу подряд. Нижнекамская команда набрала 49 очков и поднялась на пятую строчку.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7690 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Гришин
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-58:39)
Ярослав Озолин
Тимур Билялов
(58:48-59:00)
Тимур Билялов
(59:17-59:32)
1-й период
03:53
Федор Крощинский
14:50
Григорий Селезнев
(Никита Хоружев)
15:50
Андрей Белозеров
2-й период
36:05
Брэндон Биро
3-й период
46:13
Дмитрий Яшкин
58:48
Булат Шафигуллин
(Александр Дергачев, Иван Николишин)
Статистика
Ак Барс
Нефтехимик
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
