К тысяче за одну ночь: грандиозное достижение Шипачева и другие главные события КХЛ

Уже 12 января легионер провел свой первый матч за «Автомобилист». Команда Николая Заварухина принимала дома «Барыс». Ничем примечательным в дебютном матче за екатеринбуржцев Спронг отметиться не сумел. Даниэль провел на льду 16:52 и завершил встречу с отрицательным показателем полезности (-1). Однако и ничего удивительного в этом нет. Форварду понадобится время, чтобы вернуть игровой тонус и найти химию с партнерами. Не сказать, что Спронг провалил матч с «Барысом». Пару неплохих моментов он имел сам и создал для партнеров, но этого было мало, чтобы набрать первый результативный балл в новой команде.