К тысяче за одну ночь: грандиозное достижение Шипачева и другие главные события КХЛ

Первый месяц 2026 года оказывается богатым на события в КХЛ. В понедельник, 12 января форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ в матче с «Адмиралом» и стал первым игроком в истории лиги, кто достиг такой отметки. Форварду уже принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, он же сыграл больше всех матчей. Помимо очередного достижения олимпийского чемпиона также стоит отметить дебют Даниэля Спронга в «Автомобилисте» и переход Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».
Хоккейный интеллект
Перед стартом регулярки в активе Шипаева было 980 очков. Поэтому никто не сомневался в том, что Вадим доберется до заветной отметки именно в сезоне-2025/26. Это было лишь вопросом времени.
В последней игре 2025 года Шипачев набрал 2 (1+1) очка и довел счетчик до 998. В период праздников многие гадали, где же Вадим наберет свой 1000-й балл. Минск или родной Череповец? Учитывая, что «Динамо» к середине января предстояло сыграть два выездных матча с «Северсталью», то оба варианта были вполне реалистичны. В итоге Шипачев решил вопрос на домашней арене «зубров» в игре против «Адмирала» и не оставил зрителей без праздника. Правда, Вадим должен отблагодарить своего тезку Мороза, который продемонстрировал шикарный бросок и поставил точку в погоне за юбилейным результативным баллом и одновременно принес победу хозяевам.
После матча все принялись поздравлять Вадима. Не обошел стороной это грандиозное достижение и один из самых титулованных хоккеистов в истории Вячеслав Фетисов.
— Вадим молодец, поздравляю, 1000 очков — это серьезная цифра, — сказал «Известиям» Вячеслав Фетисов. — Он на виду все эти годы в КХЛ, можно порадоваться его хоккейному долголетию, результативности. Испокон веков статистика определяет качество игрока, команды. Тысяча очков — завораживает. Если правильно объяснять, то можно использовать это как инструмент для привлечения детей в хоккей. Пускай все стремятся набрать тысячу очков в КХЛ.
Сложно представить, что в обозримом будущем кто-то сможет повторить этот показатель. Дело не только в долголетии и стабильности ветерана, который почти всю карьеру, за исключением краткосрочного отъезда в «Вегас», провел в России. Шипачев — почти уникальный по современным меркам нападающий, не обладающий выдающимися физическими данными, но выросший в большую звезду за счет блестящего хоккейного интеллекта.
Вернуть тонус
27 ноября Даниэль Спронг сыграл последний матч за ЦСКА. С того времени по решению главного тренера армейцев Игоря Никитина легионер был отстранен от команды. Красно-синие искали разные возможности, как избавиться от Спронга и при этом получить хоть какую-то выгоду. Оптимальный вариант был найден. 10 января в результате обмена на денежную компенсацию Даниэль пополнил состав «Автомобилиста».
Уже 12 января легионер провел свой первый матч за «Автомобилист». Команда Николая Заварухина принимала дома «Барыс». Ничем примечательным в дебютном матче за екатеринбуржцев Спронг отметиться не сумел. Даниэль провел на льду 16:52 и завершил встречу с отрицательным показателем полезности (-1). Однако и ничего удивительного в этом нет. Форварду понадобится время, чтобы вернуть игровой тонус и найти химию с партнерами. Не сказать, что Спронг провалил матч с «Барысом». Пару неплохих моментов он имел сам и создал для партнеров, но этого было мало, чтобы набрать первый результативный балл в новой команде.
Игры в новом году «Автомобилисту» даются очень тяжело. Перед матчем с «Барысом» у команды Заварухина была серия из трех поражений кряду. Победа над клубом из Казахстана получилась не менее сложной. К экватору игры у хозяев было всего лишь пять бросков в створ. В итоге, несмотря на то что «Барыс» практически в два раза больше угрожал воротам Аликина, победу в овертайме одержал все-таки «Автомобилист».
Кузнецов зажигает в Уфе
Трансфер Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев», пожалуй, один из самых долгожданных переходов последнего времени. Было грустно наблюдать, как опытный и мастеровитый форвард киснет в команде Андрея Разина.
После перехода в «Салават Юлаев» Кузнецов успел провести два матча и набрал в них 3 (1+2) очка. Но важнее другое: его игровое время заметно выросло — сейчас это 18 с небольшим минут. Евгений действует во второй тройке с молодыми Жаровским и Сучковым, а главное — получил место в первой спецбригаде большинства. Именно это решение главного тренера Виктора Козлова стало ключевым: такой роли в прошлой команде у него не было.
Кажется, сам Евгений уже успел забыть не самый удачный магнитогорский отрезок, хотя с момента переезда прошло совсем немного времени. В команде Козлова он стартовал ярко, и ворошить прошлое ему сейчас ни к чему.
Евгений выглядит в «Салавате Юлаеве» очень убедительно. Особенно бросается в глаза его взаимодействие с молодым и талантливым Жаровским. Эти нападающие словно созданы для одной тройки. Александру есть чему учиться у опытного партнера, но и он в отдельных эпизодах берет на себя больший объем работы, выручая Кузнецова. Их объединяет высокий игровой интеллект — именно поэтому на льду они понимают друг друга с полуслова и создают изящные комбинации.
Пока трансфер в Уфу для Евгения выглядит отличным и правильным шагом. Его любят болельщики, ему доверяет главный тренер, а сам Кузнецов отлично вписался в команду и помогает ей побеждать.
Никита Нечаев