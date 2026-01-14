Ричмонд
Егор Виноградов: Рад за Шипачева — у него очень хорошо работает голова

Хоккеист «Торпедо» Егор Виноградов — о 1000 очках в КХЛ нападающего минского «Динамо», результатах своей команды и личной результативности.

Источник: ТАСС

«Торпедо» стало одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ. Еще перед Новым годом команда была в группе лидеров Западной конференции регулярного чемпионата. Но с конца декабря у нижегородцев возникли проблемы — пять поражений в семи последних матчах. Среди них были крайне результативные игры, в которых «Торпедо» уступило со счетом 6:7 московскому «Спартаку» и череповецкой «Северстали». Серия неудач привела к тому, что клуб опустился на шестое место в конференции.

Тем не менее он всего на одно очко отстает от четвертой строчки, которая даст преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. В последней игре нижегородцы показали признаки выхода из кризиса, одержав в гостях волевую победу над московским «Динамо». В третьем периоде соперник повел 3:1, забросив две шайбы за одну минуту. Но ближе к концу основного времени «Торпедо» сократило отставание в счете, а на последней минуте нападающий Егор Виноградов перевел игру в овертайм, где подопечные Алексея Исакова дожали соперника и выиграли (4:3). В интервью «Известиям» Виноградов объяснил результаты «Торпедо», рассказал, как усилил команду пришедший в ноябре из «Сибири» центральный нападающий Владимир Ткачев, и прокомментировал исторический рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева, набравшего 1000-е очко в своей карьере в КХЛ.

— Что помогло после двух пропущенных шайб в третьем периоде не запаниковать и развернуть игру в свою пользу?

— Ну, а что там паниковать? Просто показали свой характер. Надо переносить это на следующую игру. Тем более впереди тоже тяжелый соперник будет (в следующем матче «Торпедо» играет дома с лидером Запада ярославским «Локомотивом». — Ред.) — хорошо обороняется, много голов с ним не так просто забить. Так что надо перенести все наши удачные действия на эту встречу.

— О таких матчах, как 6:7 с «Северсталью» и «Спартаком», да и даже прошедших 4:3 с «Динамо», большинство тренеров говорит, что это интересно болельщикам, но не самим тренерам. А вы как реагируете на такое обилие голов?

— Мне нравится, когда много голов. Но только когда мы эти матчи выигрываем, а не проигрываем.

— С чем связываете серию поражений «Торпедо», которая была на стыке декабря и января?

— Ну не получалось. Я думаю, бывает такое время у многих команд, когда не получается и всё. Стиснули зубы и дальше работаем. Надо как-то выходить из этой ситуации — работать, работать и работать.

— Насколько для команды принципиально завершить регулярку в топ-4?

— Я лично не смотрю на таблицу. У меня есть ближайшая игра — готовлюсь к ней. Потом будет через два дня еще игра — буду готовиться к ней. Для меня каждый следующий матч — новый вызов. Просто хочу выходить, играть и выигрывать.

— С чем связываете свою высокую результативность с наступлением Нового года — в четырех январских матчах восемь (2+6) очков по системе «гол+пас»?

— Да не знаю. Через работу и тренировки, наверное. Получаю моменты — удается с них забить. И ребята, партнеры по звену, мне очень помогают.

— Пока вы доигрывали матч с московским «Динамо», в КХЛ случилось историческое событие — в матче минского «Динамо» с «Адмиралом» (2:1) Вадим Шипачев сделал голевую передачу, и это очко стало для него 1000-м в лиге. Какие эмоции от этого испытываете?

— Очень рад за него. Это большой мастер — у него очень хорошо работает голова. Разбирается на льду во многих моментах — находит передачи и возможности для того, чтобы забить.

— Есть кто-то сейчас в КХЛ, сопоставимый с ним по игровому интеллекту?

— Если брать центральных нападающих, как сам Шипачев, то назову своего партнера по звену в «Торпедо» Володю Ткачева. У нас с ним отличное взаимопонимание. Только в первых двух играх после его прихода в команду были трудности, а затем здорово сыгрались. Одно удовольствие быть с ним на льду. Он принимает хорошие, умные решения. И главное — надежные. И в обороне, и в атаке. У нас с ним и Васей Атанасовым очень хорошая химия в звене. Надеюсь, так будет и дальше.

Алексей Фомин