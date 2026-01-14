Егор Виноградов: Рад за Шипачева — у него очень хорошо работает голова

Тем не менее он всего на одно очко отстает от четвертой строчки, которая даст преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. В последней игре нижегородцы показали признаки выхода из кризиса, одержав в гостях волевую победу над московским «Динамо». В третьем периоде соперник повел 3:1, забросив две шайбы за одну минуту. Но ближе к концу основного времени «Торпедо» сократило отставание в счете, а на последней минуте нападающий Егор Виноградов перевел игру в овертайм, где подопечные Алексея Исакова дожали соперника и выиграли (4:3). В интервью «Известиям» Виноградов объяснил результаты «Торпедо», рассказал, как усилил команду пришедший в ноябре из «Сибири» центральный нападающий Владимир Ткачев, и прокомментировал исторический рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева, набравшего 1000-е очко в своей карьере в КХЛ.