Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
1
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.81
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.26
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2

Лучший бомбардир КХЛ останется в минском «Динамо» еще на два сезона

Минское «Динамо» и американский форвард Сэм Энас договорились о продлении контракта еще на два сезона.

Источник: ТАСС

Минское «Динамо» достигло договоренности с американским нападающим Сэмом Энасом о продлении контракта до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард проводит уже третий сезон в «Динамо». Энас сыграл в 183 матчах, в которых набрал 153 очка.

В текущем сезоне КХЛ 32-летний Энас является самым результативным игроком лиги. В его активе 50 очков (22 гола и 28 передач) по системе «гол+пас».

Минское «Динамо» после 43 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков. Следующую игру команда проведет 15 января в Череповце против «Северстали».

Энас начал карьеру в студенческой лиге NCAA, после чего выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Айову Уайлд», «Ютику Кометс» и другие клубы. В минское «Динамо» он перешел в 2023 году.