Хоккеисты «Автомобилиста» в четвертый раз за сезон обыграли «Трактор»

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: ХК "Автомобилист"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 победил челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 10 274 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). У проигравших отличился Максим Джиошвили (20).

Команды провели заключительный, шестой матч между собой в нынешнем регулярном чемпионате. «Автомобилист» по два раза переиграл соперника на своем льду и в гостях, челябинский клуб одержал по одной домашней и гостевой победе.

«Трактор» прервал свою победную серию из четырех матчей. Команда впервые проиграла в 2026 году. До этого челябинцы в родных стенах переиграли минское «Динамо» (5:4), «Автомобилист» (3:1), хабаровский «Амур» (4:2) и новосибирскую «Сибирь» (4:1).

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 45 матчах. «Трактор» располагается на 6-й позиции с 48 очками после 46 проведенных игр. В следующем матче «Автомобилист» 17 января примет уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» днем позднее сыграет дома против омского «Авангарда».

Автомобилист
4:1
1:1, 3:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10274 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Евгений Корешков
Вратари
Евгений Аликин
Сергей Мыльников
(00:00-28:32)
Савелий Шерстнев
(28:32-58:28)
1-й период
01:02
Александр Шаров
(Даниэль Спронг, Юрий Паутов)
04:16
Данил Романцев
18:05
Никита Шашков
19:47
Максим Джиошвили
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
2-й период
20:21
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Максим Осипов)
28:32
Ярослав Бусыгин
(Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек)
30:42
Джордан Гросс
38:06
Стефан Да Коста
(Максим Осипов)
3-й период
58:23
Андрей Прибыльский
58:36
Никита Трямкин
Статистика
Автомобилист
Трактор
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит