«Металлург» разгромил «Сочи» и одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ.

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 9:0 (1:0, 2:0, 6:0). Отличились Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).
Эта победа стала крупнейшей для «Металлурга» в истории КХЛ, до этого команда побеждала со счетом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счетом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для сочинцев. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счетом 1:10.
Голкипер «магнитки» Илья Набоков провел первый в сезоне и 11-й в карьере сухой матч. Отметившийся также двумя голевыми передачами Пресс преодолел отметку в 200 очков в КХЛ (202). Егор Коробкин набрал свое 100-е очко в лиге, отдав результативный пас.
Магнитогорский клуб с 72 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, клуб выиграл шестой матч подряд. «Сочи» (32 очка) продлил серию поражений до трех игр и идет на предпоследнем, 10-м месте на Западе.
В следующем матче «Металлург» 17 января сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», сочинцы днем ранее встретятся на выезде с петербургским СКА.
Андрей Разин
Дмитрий Михайлов
Илья Набоков
(00:00-58:39)
Павел Хомченко
(00:00-52:43)
Илья Набоков
(c 58:56)
Алексей Щетилин
(c 52:43)
01:46
Данил Башкиров
03:50
Робин Пресс
(Даниил Вовченко, Александр Петунин)
09:29
Уильям Биттен
14:45
Василий Мачулин
17:41
Рафаэль Бикмуллин
20:59
Сергей Толчинский
26:31
Илья Николаев
27:29
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Егор Яковлев)
30:27
Робин Пресс
32:37
Сергей Попов
35:11
Александр Петунин
46:11
Люк Джонсон
47:14
Руслан Исхаков
(Валерий Орехов)
50:56
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
52:43
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
54:23
Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
54:44
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Егор Коробкин)
58:56
Владимир Ткачев
(Руслан Исхаков, Валерий Орехов)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит