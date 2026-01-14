«Металлург» разгромил «Сочи» и одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ.

Эта победа стала крупнейшей для «Металлурга» в истории КХЛ, до этого команда побеждала со счетом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счетом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для сочинцев. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счетом 1:10.