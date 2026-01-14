Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
2
:
Спартак
3
Все коэффициенты
П1
7.58
X
3.55
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
11.75
X
4.90
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
3
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
11.75
П2
71.00
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.22
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Металлург» разгромил «Сочи» и одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ

«Металлург» разгромил «Сочи» и одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 9:0 (1:0, 2:0, 6:0). Отличились Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).

Эта победа стала крупнейшей для «Металлурга» в истории КХЛ, до этого команда побеждала со счетом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счетом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для сочинцев. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счетом 1:10.

Голкипер «магнитки» Илья Набоков провел первый в сезоне и 11-й в карьере сухой матч. Отметившийся также двумя голевыми передачами Пресс преодолел отметку в 200 очков в КХЛ (202). Егор Коробкин набрал свое 100-е очко в лиге, отдав результативный пас.

Магнитогорский клуб с 72 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, клуб выиграл шестой матч подряд. «Сочи» (32 очка) продлил серию поражений до трех игр и идет на предпоследнем, 10-м месте на Западе.

В следующем матче «Металлург» 17 января сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», сочинцы днем ранее встретятся на выезде с петербургским СКА.

Металлург Мг
9:0
1:0, 2:0, 6:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6458 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Илья Набоков
(00:00-58:39)
Павел Хомченко
(00:00-52:43)
Илья Набоков
(c 58:56)
Алексей Щетилин
(c 52:43)
1-й период
01:46
Данил Башкиров
03:50
Робин Пресс
(Даниил Вовченко, Александр Петунин)
09:29
Уильям Биттен
14:45
Василий Мачулин
17:41
Рафаэль Бикмуллин
2-й период
20:59
Сергей Толчинский
26:31
Илья Николаев
27:29
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Егор Яковлев)
30:27
Робин Пресс
32:37
Сергей Попов
35:11
Александр Петунин
3-й период
46:11
Люк Джонсон
47:14
Руслан Исхаков
(Валерий Орехов)
50:56
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
52:43
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
54:23
Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
54:44
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Егор Коробкин)
58:56
Владимир Ткачев
(Руслан Исхаков, Валерий Орехов)
Статистика
Металлург Мг
Сочи
Штрафное время
6
12
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит