«Торпедо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

«Торпедо» набрало 56 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, где «Локомотив» (61 очко) занимает вторую позицию. В следующем матче нижегородцы 17 января на выезде встретятся с московским «Спартаком», а ярославская команда в тот же день примет китайский клуб «Шанхайские Драконы».