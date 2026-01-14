«Торпедо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» нанесло поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Глеб Пугачев (2-я минута), Сергей Гончарук (16) и Егор Соколов (33). Голкипер Денис Костин отразил 33 броска и оформил 14-й шатаут в карьере.
«Торпедо» набрало 56 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, где «Локомотив» (61 очко) занимает вторую позицию. В следующем матче нижегородцы 17 января на выезде встретятся с московским «Спартаком», а ярославская команда в тот же день примет китайский клуб «Шанхайские Драконы».
В другом матче «Шанхайские Драконы» на домашней арене уступили петербургскому СКА со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).
Алексей Исаков
Боб Хартли
Денис Костин
Даниил Исаев
01:31
Глеб Пугачев
07:41
Глеб Пугачев
13:03
Рихард Паник
15:10
Сергей Гончарук
(Шейн Принс)
32:31
Егор Соколов
(Глеб Пугачев, Кирилл Свищев)
44:17
Мартин Гернат
49:40
Егор Соколов
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит