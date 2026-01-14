Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.28
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.22
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Торпедо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

«Торпедо» благодаря шатауту Костина обыграло «Локомотив» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» нанесло поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Глеб Пугачев (2-я минута), Сергей Гончарук (16) и Егор Соколов (33). Голкипер Денис Костин отразил 33 броска и оформил 14-й шатаут в карьере.

«Торпедо» набрало 56 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, где «Локомотив» (61 очко) занимает вторую позицию. В следующем матче нижегородцы 17 января на выезде встретятся с московским «Спартаком», а ярославская команда в тот же день примет китайский клуб «Шанхайские Драконы».

В другом матче «Шанхайские Драконы» на домашней арене уступили петербургскому СКА со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

Торпедо
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Боб Хартли
Вратари
Денис Костин
Даниил Исаев
1-й период
01:31
Глеб Пугачев
07:41
Глеб Пугачев
13:03
Рихард Паник
15:10
Сергей Гончарук
(Шейн Принс)
2-й период
32:31
Егор Соколов
(Глеб Пугачев, Кирилл Свищев)
3-й период
44:17
Мартин Гернат
49:40
Егор Соколов
Статистика
Торпедо
Локомотив
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит