«Спартак» обыграл «Динамо» и одержал 500-ю победу в КХЛ

Встреча, которая прошла в среду на льду «бело-голубых», завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). У «Спартака» отличились Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57). В составе «Динамо» шайбы забросили Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).