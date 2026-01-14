Ричмонд
«Спартак» обыграл «Динамо» и одержал 500-ю победу в КХЛ

«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду на льду «бело-голубых», завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). У «Спартака» отличились Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57). В составе «Динамо» шайбы забросили Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).

«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ. Для хоккеиста команды Мальцева встреча стала 200-й в лиге. Счет в сезонном противостоянии столичных клубов стал равным — 2−2.

«Спартак» набрал 51 очко и располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции, где «Динамо» (55 очков) занимает пятую позицию.

В следующем матче «красно-белые» 17 января примут нижегородское «Торпедо», а «бело-голубые» в тот же день на своем льду встретятся с минским «Динамо».

Динамо М
3:5
0:1, 2:2, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9078 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:52)
Александр Георгиев
Владислав Подъяпольский
(c 59:37)
1-й период
12:20
Андрей Миронов
(Данил Пивчулин, Демид Мансуров)
2-й период
21:09
Михаил Мальцев
(Герман Рубцов, Нэйтан Тодд)
25:05
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
25:25
Максим Комтуа
25:25
Кристиан Ярош
26:14
Иван Морозов
26:14
Джоуи Кин
27:41
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
32:34
Артем Швец-Роговой
34:25
Адам Ружичка
(Джоуи Кин, Нэйтан Тодд)
3-й период
47:04
Никита Гусев
(Игорь Ожиганов, Семен Дер-Аргучинцев)
48:36
Данил Пивчулин
(Демид Мансуров, Александр Беляев)
52:50
Даниил Пыленков
56:21
Демид Мансуров
(Данил Пивчулин)
59:37
Антон Слепышев
Статистика
Динамо М
Спартак
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит