Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.22
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2

Дзюба: «Если Овечкин продолжит забивать так же, то побьет рекорд Гретцки в этом году. Но я наслаждаюсь Кучеровым»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал погоню капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за абсолютным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Getty Images

На данный момент на счету российского форварда 917 голов в регулярном чемпионате и 77 — в Кубке Стэнли. От абсолютного рекорда легендарного канадца (1016 (894+122) шайбы) его отделяют 22 гола. В апреле прошлого года Овечкин побил рекорд Гретцки в регулярке, забросив свою 895-ю шайбу.

«Овечкин может в этом году побить абсолютный рекорд Гретцки. Но, если честно, “Вашингтон” вряд ли попадет в плей-офф. Судя по плотности таблицы, не верю в это. Это, конечно, плохо для них.

Овечкин может забивать в регулярке. Если Саша продолжит забивать так же, как он сейчас в нескольких играх подряд забивал, может быть, и в этом году побьет рекорд.

Но я сейчас наслаждаюсь Кучеровым. Надеюсь, он догонит Маккиннона и Макдэвида», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров на данный момент занимает 6-ю строчку в списке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26, набрав 67 (23+44) очков. Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (30+52) очка, на втором месте идет Натан Маккиннон («Колорадо») — 81 (36+45), замыкает топ-3 Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 70 (24+46).