Дзюба: «Если Овечкин продолжит забивать так же, то побьет рекорд Гретцки в этом году. Но я наслаждаюсь Кучеровым»

На данный момент на счету российского форварда 917 голов в регулярном чемпионате и 77 — в Кубке Стэнли. От абсолютного рекорда легендарного канадца (1016 (894+122) шайбы) его отделяют 22 гола. В апреле прошлого года Овечкин побил рекорд Гретцки в регулярке, забросив свою 895-ю шайбу.
«Овечкин может в этом году побить абсолютный рекорд Гретцки. Но, если честно, “Вашингтон” вряд ли попадет в плей-офф. Судя по плотности таблицы, не верю в это. Это, конечно, плохо для них.
Овечкин может забивать в регулярке. Если Саша продолжит забивать так же, как он сейчас в нескольких играх подряд забивал, может быть, и в этом году побьет рекорд.
Но я сейчас наслаждаюсь Кучеровым. Надеюсь, он догонит Маккиннона и Макдэвида», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров на данный момент занимает 6-ю строчку в списке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26, набрав 67 (23+44) очков. Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 82 (30+52) очка, на втором месте идет Натан Маккиннон («Колорадо») — 81 (36+45), замыкает топ-3 Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 70 (24+46).