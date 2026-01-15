Дзюба: «Если Овечкин продолжит забивать так же, то побьет рекорд Гретцки в этом году. Но я наслаждаюсь Кучеровым»

«Овечкин может в этом году побить абсолютный рекорд Гретцки. Но, если честно, “Вашингтон” вряд ли попадет в плей-офф. Судя по плотности таблицы, не верю в это. Это, конечно, плохо для них.



Овечкин может забивать в регулярке. Если Саша продолжит забивать так же, как он сейчас в нескольких играх подряд забивал, может быть, и в этом году побьет рекорд.



Но я сейчас наслаждаюсь Кучеровым. Надеюсь, он догонит Маккиннона и Макдэвида», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.