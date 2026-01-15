«Амур» увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (2-я и 52-я минуты), Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58). У «Амура» отличились Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).