«Амур» увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

«Амур» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений в КХЛ до пяти матчей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (2-я и 52-я минуты), Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58). У «Амура» отличились Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).

«Ак Барс» (62 очка) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где «Амур» (39), проигравший в пятом матче подряд, идет девятым.

Амур
3:5
1:1, 0:2, 2:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6898 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Дорожко
Тимур Билялов
1-й период
01:11
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Алексей Марченко)
18:51
Александр Филатьев
(Артур Гиздатуллин, Никита Евсеев)
2-й период
26:34
Дмитрий Яшкин
37:06
Семен Терехов
(Митчелл Миллер)
39:05
Митчелл Миллер
3-й период
45:21
Ярослав Дыбленко
46:54
Алексей Марченко
47:33
Егор Рыков
(Алекс Бродхерст, Алекс Гальченюк)
51:51
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
57:58
Илья Карпухин
(Александр Барабанов, Степан Фальковский)
Статистика
Амур
Ак Барс
Штрафное время
0
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит