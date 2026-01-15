«Амур» увеличил серию поражений в КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (2-я и 52-я минуты), Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58). У «Амура» отличились Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).
«Ак Барс» (62 очка) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где «Амур» (39), проигравший в пятом матче подряд, идет девятым.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6898 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Дорожко
Тимур Билялов
1-й период
01:11
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Алексей Марченко)
18:51
Александр Филатьев
(Артур Гиздатуллин, Никита Евсеев)
2-й период
26:34
Дмитрий Яшкин
37:06
Семен Терехов
(Митчелл Миллер)
39:05
Митчелл Миллер
3-й период
45:21
Ярослав Дыбленко
46:54
Алексей Марченко
47:33
Егор Рыков
(Алекс Бродхерст, Алекс Гальченюк)
51:51
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
57:58
Илья Карпухин
(Александр Барабанов, Степан Фальковский)
Статистика
Амур
Ак Барс
Штрафное время
0
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит