Галлан провел больше недели в больнице в России

Бывший главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан сообщил, что провел 8 дней в российской больнице.

Источник: nhl.com

«За последние два дня, что я дома, чувствую себя прекрасно. Все отлично.

Надеюсь, я двигаюсь в правильном направлении, потому что у меня сейчас хорошее самочувствие. Я принимаю лекарства, которые мне прописали в России. У меня немного повысилось давление, чего раньше никогда не случалось.

Я никогда раньше не болел. Но с тех пор, как я вернулся домой, я чувствую себя прекрасно. Ко мне вернулся аппетит», — приводит слова 62-летнего канадского специалиста The Athletic.

Галлан возглавлял «Шанхай Дрэгонс» с лета 2025 года по январь 2026-го.