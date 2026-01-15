Одна шайба решила исход матча «Барыса» с пятой командой КХЛ

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1. Решающую шайбу на 6-й минуте забросил Герман Точилкин.
«Нефтехимик», набрав 51 балл, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» располагается на десятой строчке, имея в активе 37 очков.
Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским «Торпедо» (2:3), казанским «Ак Барсом» (1:3), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 ОТ).
Следующую игру астанчане проведут на своём льду с московским ЦСКА 17 января.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Вратари
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
1-й период
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
3-й период
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
Статистика
Барыс
Нефтехимик
Штрафное время
4
9
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит