Одна шайба решила исход матча «Барыса» с пятой командой КХЛ

Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским «Торпедо» (2:3), казанским «Ак Барсом» (1:3), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 ОТ).