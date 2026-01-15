Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.70
П2
5.02
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Одна шайба решила исход матча «Барыса» с пятой командой КХЛ

Астанинский «Барыс» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1. Решающую шайбу на 6-й минуте забросил Герман Точилкин.

«Нефтехимик», набрав 51 балл, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» располагается на десятой строчке, имея в активе 37 очков.

Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским «Торпедо» (2:3), казанским «Ак Барсом» (1:3), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

Следующую игру астанчане проведут на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

Барыс
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Вратари
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
1-й период
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
3-й период
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
Статистика
Барыс
Нефтехимик
Штрафное время
4
9
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит