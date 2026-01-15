«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. По дублю в составе победителей оформили Джек Родуолд (4-я и 50-я минуты) и Владислав Ефремов (8 и 28), еще одним голом отметился Александр Жаровский (16). У «Лады» две шайбы забросил Райли Савчук (23, 57).