«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. По дублю в составе победителей оформили Джек Родуолд (4-я и 50-я минуты) и Владислав Ефремов (8 и 28), еще одним голом отметился Александр Жаровский (16). У «Лады» две шайбы забросил Райли Савчук (23, 57).

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал отдал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 22 очка (5 голов + 17 передач).

«Салават Юлаев», продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Лада» с 30 баллами замыкает таблицу Западной конференции.

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 17 января, а на следующий день «Лада» примет «Сочи».

Лада
2:5
0:3, 1:1, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4100 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Виктор Козлов
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-15:06)
Семен Вязовой
Александр Трушков
(c 15:06)
1-й период
02:19
Командный штраф
03:55
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
07:56
Владислав Ефремов
(Александр Комаров, Сергей Варлов)
11:05
Артур Тянулин
15:06
Александр Жаровский
2-й период
22:08
Райли Савчук
(Томаш Юрчо, Никита Михайлов)
27:54
Владислав Ефремов
(Артем Горшков, Максим Кузнецов)
31:38
Никита Зоркин
31:38
Шелдон Ремпал
37:44
Шелдон Ремпал
3-й период
47:30
Артем Земченок
48:45
Андрей Алтыбармакян
49:16
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
56:43
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Тайлер Граовац)
Статистика
Лада
Салават Юлаев
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит