«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. По дублю в составе победителей оформили Джек Родуолд (4-я и 50-я минуты) и Владислав Ефремов (8 и 28), еще одним голом отметился Александр Жаровский (16). У «Лады» две шайбы забросил Райли Савчук (23, 57).
Канадский форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал отдал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 22 очка (5 голов + 17 передач).
«Салават Юлаев», продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Лада» с 30 баллами замыкает таблицу Западной конференции.
В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 17 января, а на следующий день «Лада» примет «Сочи».
Павел Десятков
Виктор Козлов
Иван Бочаров
(00:00-15:06)
Семен Вязовой
Александр Трушков
(c 15:06)
02:19
Командный штраф
03:55
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
07:56
Владислав Ефремов
(Александр Комаров, Сергей Варлов)
11:05
Артур Тянулин
15:06
Александр Жаровский
22:08
Райли Савчук
(Томаш Юрчо, Никита Михайлов)
27:54
Владислав Ефремов
(Артем Горшков, Максим Кузнецов)
31:38
Никита Зоркин
31:38
Шелдон Ремпал
37:44
Шелдон Ремпал
47:30
Артем Земченок
48:45
Андрей Алтыбармакян
49:16
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
56:43
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Тайлер Граовац)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит