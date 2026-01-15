Ричмонд
Кравец назвал главную проблему «Барыса» после поражения в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/krs_central

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1.

— В очередной раз, как и в поездке, сценарий один и тот же: играем в атаке, играет активно, агрессивно, создаём много моментов. Наверное, мы в них чемпионы. Голов забить не можем. Реализация по-прежнему на нуле. Это самая главная проблема. Нужны голы в большинстве, в равенстве. За пять игр мы забросили пять шайб — это катастрофа. Нападающим надо задуматься, поискать в себе, в чём причина их невезения или не результативности, — приводит его слова Шайба.kz.

— Алихан Асетов по ходу игры сменил шлем, насколько сильно его повреждения?

— Всё хорошо у него, это хоккей.

— Сегодня досталось Всеволоду Логвину. С ним всё в порядке?

— Сегодня досталось всем болельщикам, мы снова проиграли. За счёт этого он заработал удаление. То, что и должен делать профессиональный хоккеист.

— Когда вернётся Кирилл Савицкий на лёд?

— Об этом говорить ещё рано. Скорее всего, после поездки, к следующей серии домашних игр.

— Вы не рассматриваете вариант, чтобы в составе появились Роман Старченко или Батырлан Муратов, как предлагают болельщики?

— Но дело в том, что болельщикам надо быть внимательней. Батырлан Муратов играл с Казанью, и у него были хорошие моменты, он их не реализовал, у него и пустые ворота были. При всём моем уважении к Роману Старченко, я считаю, что, если бы он забивал, когда надо это надо было делать, когда он был здесь, и когда мы ему давали возможность играть. Но от него тоже голов не было.

— Большинство остаётся не лучшим компонентом, что планируете делать, чтобы у игроков появилась уверенность? Шайба не идёт в ворота.

— Видимо, кто-то колдует против нас. Это шутка, конечно же. Продолжать тренироваться, будем продолжать делать тренировки, направленные на забивание, на игре в большинстве. Что-то чуть-чуть где-то каждому из этих ребят не хватает. Надо поискать в себе эти варианты, потому что мы проводим постоянно и собрания, и видео, и на тренировках остаёмся, и «пять в ноль» делаем. К сожалению, исполнение по-прежнему на слабом уровне.

— Есть ли планы по усилению клуба перед дедлайном?

— Пока я не могу сказать. Вопрос открыт, нет никакой информации на эту тему.

Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским «Торпедо» (2:3), казанским «Ак Барсом» (1:3), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

Следующую игру казахстанский клуб проведёт на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

Барыс
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6069 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Вратари
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
1-й период
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
3-й период
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
Овертайм
60:00
Райлли Уолш
60:00
Райлли Уолш
60:00
Никита Хлыстов
60:00
Никита Хлыстов
Статистика
Барыс
Нефтехимик
Штрафное время
8
13
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
