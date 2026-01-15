Кравец назвал главную проблему «Барыса» после поражения в КХЛ

— Но дело в том, что болельщикам надо быть внимательней. Батырлан Муратов играл с Казанью, и у него были хорошие моменты, он их не реализовал, у него и пустые ворота были. При всём моем уважении к Роману Старченко, я считаю, что, если бы он забивал, когда надо это надо было делать, когда он был здесь, и когда мы ему давали возможность играть. Но от него тоже голов не было.