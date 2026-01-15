Кравец назвал главную проблему «Барыса» после поражения в КХЛ

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:1.
— В очередной раз, как и в поездке, сценарий один и тот же: играем в атаке, играет активно, агрессивно, создаём много моментов. Наверное, мы в них чемпионы. Голов забить не можем. Реализация по-прежнему на нуле. Это самая главная проблема. Нужны голы в большинстве, в равенстве. За пять игр мы забросили пять шайб — это катастрофа. Нападающим надо задуматься, поискать в себе, в чём причина их невезения или не результативности, — приводит его слова Шайба.kz.
— Алихан Асетов по ходу игры сменил шлем, насколько сильно его повреждения?
— Всё хорошо у него, это хоккей.
— Сегодня досталось Всеволоду Логвину. С ним всё в порядке?
— Сегодня досталось всем болельщикам, мы снова проиграли. За счёт этого он заработал удаление. То, что и должен делать профессиональный хоккеист.
— Когда вернётся Кирилл Савицкий на лёд?
— Об этом говорить ещё рано. Скорее всего, после поездки, к следующей серии домашних игр.
— Вы не рассматриваете вариант, чтобы в составе появились Роман Старченко или Батырлан Муратов, как предлагают болельщики?
— Но дело в том, что болельщикам надо быть внимательней. Батырлан Муратов играл с Казанью, и у него были хорошие моменты, он их не реализовал, у него и пустые ворота были. При всём моем уважении к Роману Старченко, я считаю, что, если бы он забивал, когда надо это надо было делать, когда он был здесь, и когда мы ему давали возможность играть. Но от него тоже голов не было.
— Большинство остаётся не лучшим компонентом, что планируете делать, чтобы у игроков появилась уверенность? Шайба не идёт в ворота.
— Видимо, кто-то колдует против нас. Это шутка, конечно же. Продолжать тренироваться, будем продолжать делать тренировки, направленные на забивание, на игре в большинстве. Что-то чуть-чуть где-то каждому из этих ребят не хватает. Надо поискать в себе эти варианты, потому что мы проводим постоянно и собрания, и видео, и на тренировках остаёмся, и «пять в ноль» делаем. К сожалению, исполнение по-прежнему на слабом уровне.
— Есть ли планы по усилению клуба перед дедлайном?
— Пока я не могу сказать. Вопрос открыт, нет никакой информации на эту тему.
Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским «Торпедо» (2:3), казанским «Ак Барсом» (1:3), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 ОТ).
Следующую игру казахстанский клуб проведёт на своём льду с московским ЦСКА 17 января.
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
60:00
Райлли Уолш
60:00
Райлли Уолш
60:00
Никита Хлыстов
60:00
Никита Хлыстов
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит