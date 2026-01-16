Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4.
В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (10-я, 12-я и 31-я минуты), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49).
У проигравших отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).
Словацкий нападающий Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ.
Соперники провели пятую встречу в текущем регулярном чемпионате, «Динамо» выиграло только раз — 26 сентября (4:2), после чего трижды уступило — 2:5 (1 октября), 2:4 (18 ноября) и 3:4 (8 января).
«Северсталь» набрала 63 очка в 47 матчах и занимает первое место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 59 очками в 44 встречах расположилось на третьей строчке.
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Всеволод Скотников
(00:00-20:00)
Закари Фукале
(00:00-30:54)
Константин Шостак
(c 20:00)
Василий Демченко
(30:54-55:40)
Василий Демченко
(55:59-56:04)
Василий Демченко
(56:41-56:47)
07:58
Макар Фомин
09:04
Адам Лишка
(Илья Иванцов)
09:34
Андрей Стась
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
11:10
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Илья Рейнгардт)
12:02
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
12:49
Никита Камалов
13:08
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Сэм Энас)
14:43
Станислав Галиев
17:37
Кирилл Танков
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
23:40
Илья Рейнгардт
25:07
Егор Бориков
26:54
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Николай Буренов)
28:22
Вадим Шипачев
30:28
Даррен Дитц
30:54
Адам Лишка
(Николай Буренов, Илья Иванцов)
33:27
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
48:14
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Илья Иванцов)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит