Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.50
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 6:4, Адам Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ.

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (10-я, 12-я и 31-я минуты), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49).

У проигравших отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).

Словацкий нападающий Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ.

Соперники провели пятую встречу в текущем регулярном чемпионате, «Динамо» выиграло только раз — 26 сентября (4:2), после чего трижды уступило — 2:5 (1 октября), 2:4 (18 ноября) и 3:4 (8 января).

«Северсталь» набрала 63 очка в 47 матчах и занимает первое место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 59 очками в 44 встречах расположилось на третьей строчке.

Северсталь
6:4
3:3, 2:1, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5287 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Всеволод Скотников
(00:00-20:00)
Закари Фукале
(00:00-30:54)
Константин Шостак
(c 20:00)
Василий Демченко
(30:54-55:40)
Василий Демченко
(55:59-56:04)
Василий Демченко
(56:41-56:47)
1-й период
07:58
Макар Фомин
09:04
Адам Лишка
(Илья Иванцов)
09:34
Андрей Стась
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
11:10
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Илья Рейнгардт)
12:02
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
12:49
Никита Камалов
13:08
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Сэм Энас)
14:43
Станислав Галиев
17:37
Кирилл Танков
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
2-й период
23:40
Илья Рейнгардт
25:07
Егор Бориков
26:54
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Николай Буренов)
28:22
Вадим Шипачев
30:28
Даррен Дитц
30:54
Адам Лишка
(Николай Буренов, Илья Иванцов)
33:27
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
3-й период
48:14
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Илья Иванцов)
Статистика
Северсталь
Динамо Мн
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит