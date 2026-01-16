Квартальнов — о матче с «Северсталью»: «Пропустили много, но забить 4 на выезде — тоже хорошо»

"Результативный первый период. Проиграли второй. В общем-то хотели перевернуть игру, но пропустили контратаку. Вратаря поменяли очень рано всё-таки, но так и не нашли ключи к воротам.
Пропустили много. Но я хочу сказать, на выезде четыре гола забить — это тоже хорошо. Проблема обороны у нас сейчас остро стоит. На чём делали акцент команде в первом перерыве? Второй период — есть наложение смен, на эти вещи внимание обращали. Конечно, не удаляться. Забили нам. Но и мы забили, собственно, в большинстве, и нам забили", — цитирует Квартального КХЛ.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5287 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Всеволод Скотников
(00:00-20:00)
Закари Фукале
(00:00-30:54)
Константин Шостак
(c 20:00)
Василий Демченко
(30:54-55:40)
Василий Демченко
(55:59-56:04)
Василий Демченко
(56:41-56:47)
1-й период
07:58
Макар Фомин
09:04
Адам Лишка
(Илья Иванцов)
09:34
Андрей Стась
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
11:10
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Илья Рейнгардт)
12:02
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
12:49
Никита Камалов
13:08
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Сэм Энас)
14:43
Станислав Галиев
17:37
Кирилл Танков
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
2-й период
23:40
Илья Рейнгардт
25:07
Егор Бориков
26:54
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Николай Буренов)
28:22
Вадим Шипачев
30:28
Даррен Дитц
30:54
Адам Лишка
(Николай Буренов, Илья Иванцов)
33:27
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
3-й период
48:14
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Илья Иванцов)
Статистика
Северсталь
Динамо Мн
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит