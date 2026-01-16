«Нельзя в откат играть — нужно всё равно давить»

Московское «Динамо» проводит очень неровный сезон в КХЛ. Ещё в ноябре они были в группе лидеров Западной конференции. Тем неожиданней было увольнение главного тренера команды Алексея Кудашова. Его бывший ассистент Вячеслав Козлов занял освободившийся пост. После двух поражений в первых матчах под его руководством команда выдала семиматчевую победную серию, но дальше пошёл спад — из последних десяти встреч выиграно всего три. Неудачными выдались в том числе две домашние игры на этой неделе.
В интервью «Известиям» защитник динамовцев Артём Сергеев поделился мнением о причинах неудач, рассказал, что надо сделать, чтобы переломить ситуацию, а также высказался о причинах успехов нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, на этой неделе ставшего первым в истории КХЛ игроком, набравшим 1000-е очко по системе «гол+пас».
— Что произошло с командой в матче со «Спартаком» после того, как она отыгралась с 0:2? Почему не закрепили этот успех?
— Да, не закрепили. Трудно сказать почему. Если брать всю игру, то мы попались на двух ошибках.
— Есть общие причины всех последних поражений «Динамо»?
— Не думаю, что можно говорить о каких-то общих причинах. Но тенденция плохая.
— Но почему она возникла?
— Ошибаемся, ошибаемся.
— Что надо сделать, чтобы преодолеть эту тенденцию?
— Убрать ошибки.
— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?
— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно.
— Есть понимание, почему с середины декабря, после паузы в КХЛ на Кубок Первого канала, результаты команды начали так ухудшаться?
— У меня нет понимания.
— Со стороны есть соблазн увязывать нынешние проблемы «Динамо» с ноябрьской сменой главного тренера. На ваш взгляд, связь с этим есть?
— Нет.
— Что после таких неудач говорит тренерский штаб?
— Сегодня (14 января в матче со «Спартаком». — Ред.) догоняли. Очень много догоняли.
— При этом в предыдущем матче с нижегородским «Торпедо» вы, наоборот, шли впереди, вели 3:1 в третьем периоде, но проиграли в овертайме (3:4).
— Да, не получилось. Потому что откатились. Нельзя в откат играть. Нужно всё равно давить.
— Нужны ли какие-то отдельные внутрикомандные собрания с тренерами или без них, чтобы вернуть нужную уверенность?
— Разбор по игре. И всё, этого достаточно.
— То есть никаких эмоциональных разборов, эмоциональных накачек?
— Да. Это не нужно.
— Верите, что не подниметесь в таблице до конца регулярного чемпионата?
— Еще 23 игры в регулярном чемпионате. Всё будет в порядке — мы будем лучше.
— Вопрос не по вашей команде. Вадим Шипачёв сотворил историю, первым в КХЛ набрав 1000-е очко. Как человек, много игравший против него, можете объяснить секрет его успехов?
— Голова, голова — что тут говорить. Поляну видит, здорово раздает, качество передач отменное. Красавец, что с него взять. Великое достижение. Рад за Вадима.
— Сколько его рекорд по очкам в КХЛ продержится?
— Не знаю. Кто там второй идет и сколько у него очков? Надо смотреть, кто второй, какой у него возраст. Тогда можно будет что-то говорить. Но думаю, что те, кто вслед за Вадимом, тоже возрастные ребята (самый молодой из ближайших преследователей Шипачёва среди действующих хоккеистов 33-летний Никита Гусев набрал 729 очков. — Ред.).
Алексей Фомин