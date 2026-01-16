«Нельзя в откат играть — нужно всё равно давить»

Московское «Динамо» проводит очень неровный сезон в КХЛ. Ещё в ноябре они были в группе лидеров Западной конференции. Тем неожиданней было увольнение главного тренера команды Алексея Кудашова. Его бывший ассистент Вячеслав Козлов занял освободившийся пост. После двух поражений в первых матчах под его руководством команда выдала семиматчевую победную серию, но дальше пошёл спад — из последних десяти встреч выиграно всего три. Неудачными выдались в том числе две домашние игры на этой неделе.