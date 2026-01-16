Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.50
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

«Нельзя в откат играть — нужно всё равно давить»

Хоккеист московского «Динамо» Артем Сергеев — о неудачах команды, способах выхода из кризиса и рекорде Шипачёва в КХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо» проводит очень неровный сезон в КХЛ. Ещё в ноябре они были в группе лидеров Западной конференции. Тем неожиданней было увольнение главного тренера команды Алексея Кудашова. Его бывший ассистент Вячеслав Козлов занял освободившийся пост. После двух поражений в первых матчах под его руководством команда выдала семиматчевую победную серию, но дальше пошёл спад — из последних десяти встреч выиграно всего три. Неудачными выдались в том числе две домашние игры на этой неделе.

В интервью «Известиям» защитник динамовцев Артём Сергеев поделился мнением о причинах неудач, рассказал, что надо сделать, чтобы переломить ситуацию, а также высказался о причинах успехов нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, на этой неделе ставшего первым в истории КХЛ игроком, набравшим 1000-е очко по системе «гол+пас».

— Что произошло с командой в матче со «Спартаком» после того, как она отыгралась с 0:2? Почему не закрепили этот успех?

— Да, не закрепили. Трудно сказать почему. Если брать всю игру, то мы попались на двух ошибках.

— Есть общие причины всех последних поражений «Динамо»?

— Не думаю, что можно говорить о каких-то общих причинах. Но тенденция плохая.

— Но почему она возникла?

— Ошибаемся, ошибаемся.

— Что надо сделать, чтобы преодолеть эту тенденцию?

— Убрать ошибки.

— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?

— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно.

— Есть понимание, почему с середины декабря, после паузы в КХЛ на Кубок Первого канала, результаты команды начали так ухудшаться?

— У меня нет понимания.

— Со стороны есть соблазн увязывать нынешние проблемы «Динамо» с ноябрьской сменой главного тренера. На ваш взгляд, связь с этим есть?

— Нет.

— Что после таких неудач говорит тренерский штаб?

— Сегодня (14 января в матче со «Спартаком». — Ред.) догоняли. Очень много догоняли.

— При этом в предыдущем матче с нижегородским «Торпедо» вы, наоборот, шли впереди, вели 3:1 в третьем периоде, но проиграли в овертайме (3:4).

— Да, не получилось. Потому что откатились. Нельзя в откат играть. Нужно всё равно давить.

— Нужны ли какие-то отдельные внутрикомандные собрания с тренерами или без них, чтобы вернуть нужную уверенность?

— Разбор по игре. И всё, этого достаточно.

— То есть никаких эмоциональных разборов, эмоциональных накачек?

— Да. Это не нужно.

— Верите, что не подниметесь в таблице до конца регулярного чемпионата?

— Еще 23 игры в регулярном чемпионате. Всё будет в порядке — мы будем лучше.

— Вопрос не по вашей команде. Вадим Шипачёв сотворил историю, первым в КХЛ набрав 1000-е очко. Как человек, много игравший против него, можете объяснить секрет его успехов?

— Голова, голова — что тут говорить. Поляну видит, здорово раздает, качество передач отменное. Красавец, что с него взять. Великое достижение. Рад за Вадима.

— Сколько его рекорд по очкам в КХЛ продержится?

— Не знаю. Кто там второй идет и сколько у него очков? Надо смотреть, кто второй, какой у него возраст. Тогда можно будет что-то говорить. Но думаю, что те, кто вслед за Вадимом, тоже возрастные ребята (самый молодой из ближайших преследователей Шипачёва среди действующих хоккеистов 33-летний Никита Гусев набрал 729 очков. — Ред.).

Алексей Фомин