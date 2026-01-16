Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
4
:
Торонто
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.44
П2
1.28
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Барыс» дома уступил «Нефтехимику»

В следующем матче 17 января подопечные Михаила Кравца в Астане сыграют с ЦСКА.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. В первом домашнем матче 2026 года «Барыс» принимал «Нефтехимик».

Тренерский штаб астанчан ограничился одной заменой в составе — встречу со стартового вбрасывания начал Адам Шил.

Хозяева неплохо провели первые минуты игры, но вновь упустили несколько моментов, чтобы открыть счёт. А вот нижнекамцы реализовали едва ли не первый свой шанс — с близкого расстояния отличился Герман Точилкин.

Во второй двадцатиминутке рисунок игры не изменился. «Барыс» подолгу владел шайбой, угрожал чужим воротам, но распечатать владения Ярослава Озолина не получилось и в этом отрезке. В итоге, несмотря на 36 бросков, астанчане так и ушли со льда без заброшенных шайб.

17 января подопечные Михаила Кравца в Астане сыграют с ЦСКА.

Барыс
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6069 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Вратари
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
1-й период
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
3-й период
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
Овертайм
60:00
Райлли Уолш
60:00
Райлли Уолш
60:00
Никита Хлыстов
60:00
Никита Хлыстов
Статистика
Барыс
Нефтехимик
Штрафное время
8
13
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит