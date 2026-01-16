«Барыс» дома уступил «Нефтехимику»

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. В первом домашнем матче 2026 года «Барыс» принимал «Нефтехимик».
Тренерский штаб астанчан ограничился одной заменой в составе — встречу со стартового вбрасывания начал Адам Шил.
Хозяева неплохо провели первые минуты игры, но вновь упустили несколько моментов, чтобы открыть счёт. А вот нижнекамцы реализовали едва ли не первый свой шанс — с близкого расстояния отличился Герман Точилкин.
Во второй двадцатиминутке рисунок игры не изменился. «Барыс» подолгу владел шайбой, угрожал чужим воротам, но распечатать владения Ярослава Озолина не получилось и в этом отрезке. В итоге, несмотря на 36 бросков, астанчане так и ушли со льда без заброшенных шайб.
17 января подопечные Михаила Кравца в Астане сыграют с ЦСКА.
Михаил Кравец
Игорь Гришин
Адам Шил
(00:00-58:33)
Ярослав Озолин
05:07
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:45
Тимур Хайруллин
14:45
Иан Маккошен
47:20
Илья Пастухов
56:18
Динар Хафизуллин
58:32
Мэйсон Морелли
60:00
Райлли Уолш
60:00
Райлли Уолш
60:00
Никита Хлыстов
60:00
Никита Хлыстов
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит