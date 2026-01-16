Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Сергеев — о турнирном положении «Динамо»: «Паники нет. А нервяк есть»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев выразил уверенность, что команде удастся подняться выше в таблице Западной конференции до завершения регулярного чемпионата.

Источник: Sport24

В последних 6 матчах бело-голубые потерпели 5 поражений.

— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?

— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно.

— Есть понимание, почему с середины декабря, после паузы в КХЛ на Кубок Первого канала, результаты команды начали так ухудшаться?

— У меня нет понимания.

— Со стороны есть соблазн увязывать нынешние проблемы «Динамо» с ноябрьской сменой главного тренера. На ваш взгляд, связь с этим есть?

— Нет.

— Верите, что не подниметесь в таблице до конца регулярного чемпионата?

— Еще 23 игры в регулярном чемпионате. Все будет в порядке — мы будем лучше, — приводят слова Сергеева «Известия».