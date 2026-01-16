Сергеев — о турнирном положении «Динамо»: «Паники нет. А нервяк есть»

В последних 6 матчах бело-голубые потерпели 5 поражений.
— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?
— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно.
— Есть понимание, почему с середины декабря, после паузы в КХЛ на Кубок Первого канала, результаты команды начали так ухудшаться?
— У меня нет понимания.
— Со стороны есть соблазн увязывать нынешние проблемы «Динамо» с ноябрьской сменой главного тренера. На ваш взгляд, связь с этим есть?
— Нет.
— Верите, что не подниметесь в таблице до конца регулярного чемпионата?
— Еще 23 игры в регулярном чемпионате. Все будет в порядке — мы будем лучше, — приводят слова Сергеева «Известия».