Хоккеист, снесший ворота ЖК, находился за рулем авто, подаренного за победу на ОИ-2018

В феврале 2025 года у хоккеистов «Трактора» уже были проблемы из-за поведения — их сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Как было указано, все произошло на рейсе RA-73101 в 13:56 по хабаровскому времени 17 февраля. Когда хоккеисты сели на чартерный борт, кто-то из игроков толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк на крыло. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. После инцидента хоккеистов высадили из самолета.