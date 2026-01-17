«Сочи» второй раз подряд победил СКА. И это после 0:9 в Магнитогорске!

А вот сами сочинцы под занавес второго периода удвоили преимущество. Получилось красиво — за две секунды до перерыва Николай Поляков совершил дерзкий бросок почти от левого борта. Иванов к такому сценарию оказался не готов и не удержал шайбу, которая тут же влетела в сетку.