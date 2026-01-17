«Сочи» второй раз подряд победил СКА. И это после 0:9 в Магнитогорске!

«Сочи» сенсационно обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой южан — 2:1.
Мужской характер
Сочинцы приехали в Ледовый дворец сразу же после болезненного поражения в Магнитогорске — 14 января «Металлург» разгромил команду Дмитрия Михайлова 9:0. Очевидно, южанам необходимо было реабилитироваться — это и стало главной интригой встречи.
Настрой гостей стал очевиден с самого начала: «Сочи» стартовал активно. Уже на 9-й минуте первого периода это принесло плоды — защитник Ноэль Хефенмайер продавил на синей линии нападающего соперника Андрея Локтионова и открыл счет.
Хозяева ожидаемо усилили давление, но оборона «Сочи» действовала достаточно надежно. Когда она не справлялась, в дело вступал голкипер Павел Хомченко. Благодаря этому ни в первом, ни во втором периоде армейцы отыграться не смогли, несмотря на 25 бросков в створ за 40 минут.
А вот сами сочинцы под занавес второго периода удвоили преимущество. Получилось красиво — за две секунды до перерыва Николай Поляков совершил дерзкий бросок почти от левого борта. Иванов к такому сценарию оказался не готов и не удержал шайбу, которая тут же влетела в сетку.
Третий период стал решающим. Армейцы снова устроили натиск на ворота, и на 49-й минуте у них получилось сократить отставание. Михаил Воробьев и Матвей Поляков воспользовались ошибкой гостей в обороне, расчертили красивую атаку и отдали отличную передачу на Марата Хайруллина, стоявшего у неприкрытого угла. Нападающий СКА уверенно поразил ворота.
Однако на большее петербуржцев не хватило. На 57-й минуте Игорь Ларионов снял вратаря, но хозяева вшестером действовали безобразно — несколько раз на ровном месте потеряли шайбу, чуть не пропустили третий гол и сделали только пару акцентированных бросков. В итоге «Сочи» второй раз за сезон победил СКА — напомним, 28 декабря южане разгромили оппонента 8:4.
Слова тренеров
На послематчевой пресс-конференции тренеры СКА и «Сочи» поделились впечатлениями от игры. Михайлов похвалил своих подопечных. «Любая команда может сделать что-то неправильно, но ключевой момент — как она действует после. Сегодня ребята вышли выполнять, пластаться, играть друг за друга и добыли результат. Команда реагирует, это самое главное. Настоящие мужики. После 0:9 собрались и добыли победу», — заявил Михайлов.
Ларионов тоже оказался не сильно разочарован: «Я поблагодарил ребят за третий период. Понятно, что “Сочи” держал счет, играл от обороны, но та энергетика, то желание победить, которые были у нас, подкупали. Но такие вещи всегда надо делать раньше».
При этом тренер СКА отметил, что предупреждал своих хоккеистов — будет непросто. «Мы говорили о том, что соперник проиграл 0:9 накануне, что будет пытаться реабилитироваться. К сожалению, дошло не до всех. Не будем показывать пальцем», — заявил Ларионов.
СКА занимает седьмое место в Западной конференции, на его счету 53 очка. «Сочи» с 34 очками находится на 10-й строчке.
Артем Белинин