«Ак Барс» второй раз кряду победил «Амур», который продлил серию из поражений до шести матчей

Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Ак Барс"

По голу в ворота хозяев забили Дмитрий Кателевский, Семен Терехов и Александр Барабанов.

Матч 15 января между командами также проходил в Хабаровске и тоже завершился победой казанской команды (5:3).

«Ак Барс» набрал 64 очка в 47 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» потерпел 6-е поражение кряду и с 39 баллами после 46 игр располагается на 9-й строчке.

Амур
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-40:45)
Максим Арефьев
Дамир Шаймарданов
(c 40:50)
1-й период
03:35
Виктор Балдаев
09:12
Евгений Грачев
12:34
Рауль Акмальдинов
15:27
Рауль Акмальдинов
2-й период
39:54
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк)
3-й период
40:50
Алексей Марченко
45:06
Семен Терехов
(Григорий Денисенко, Денис Комков)
54:14
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер)
56:48
Григорий Денисенко
Статистика
Амур
Ак Барс
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит