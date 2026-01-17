«Ак Барс» второй раз кряду победил «Амур», который продлил серию из поражений до шести матчей

По голу в ворота хозяев забили Дмитрий Кателевский, Семен Терехов и Александр Барабанов.
Матч 15 января между командами также проходил в Хабаровске и тоже завершился победой казанской команды (5:3).
«Ак Барс» набрал 64 очка в 47 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» потерпел 6-е поражение кряду и с 39 баллами после 46 игр располагается на 9-й строчке.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-40:45)
Максим Арефьев
Дамир Шаймарданов
(c 40:50)
1-й период
03:35
Виктор Балдаев
09:12
Евгений Грачев
12:34
Рауль Акмальдинов
15:27
Рауль Акмальдинов
2-й период
39:54
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк)
3-й период
40:50
Алексей Марченко
45:06
Семен Терехов
(Григорий Денисенко, Денис Комков)
54:14
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер)
56:48
Григорий Денисенко
Статистика
Амур
Ак Барс
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит